Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американский бренд Motorola первым представил смартфон на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 870. Как и ожидалось, новый мобильный процессор Qualcomm дебютировал в Motorola Edge S. Компания позиционирует новинку в качестве доступного флагманского решения.

реклама

Чипсет Snapdragon 870 был представлен несколько дней назад. Его главная особенность – CPU с пиковой частотой 3,2 ГГц, что является рекордом для ядер Cortex. В сравнении со Snapdragon 865 выросла до 670 МГц рабочая частота GPU Adreno 650, а остальные характеристики остались прежними.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Motorola Edge S оснащается 8-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. В начальной и продвинутой модификациях смартфон несёт на борту накопитель UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ. Объём встроенной памяти в топовой комплектации составляет 256 ГБ. Также заявлена поддержка карт microSD до 1 ТБ.

реклама

За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C. Мощность составляет 20 Вт. Помимо симметричного разъёма из проводных и беспроводных интерфейсов стоит отметить выход под наушники, NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Несмотря на то, что компания называет смартфон флагманом, на камере решили сэкономить. Сзади в Motorola Edge S установлены три оптических модуля и сенсор ToF 3D. Разрешение главной камеры составляет 64 Мп. Светосила – f/1,7. Она может снимать видео в формате 6K UHD при 30 к/сек. Также заявлена поддержка записи 4K UHD при 60 к/сек.

реклама

Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 16 Мп. Угол обзора составляет 121 градус. Дистанция макросъёмки – от 2,8 см, а кратность макро-зума – 5x. Третий компонент – 2-мегапиксельный вспомогательный датчик изображения для размытия фона. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп + 8 Мп. Углы захвата изображения – 121 градус и 100 градусов соответственно.

реклама

На лицевой панели Motorola Edge S установлен дисплей IPS формата Full HD+. Матрица имеет диагональ 6,7 дюйма, соотношение сторон 21 к 9, плотность точек 409 пикселей на дюйм и яркость 560 нит. Производителем заявлена поддержка частоты обновления 90 Гц и HDR10. Сканер отпечатков пальцев обосновался на правом торце. Корпус имеет габаритные размеры 168,38 x 73,97 x 9,69 мм и защищён от воды по стандарту IP52.

Цена Motorola Edge S в модификации 8/128 ГБ составила 310 долларов. Вариант 12/128 ГБ китайская компания оценила в 370 долларов. Стоимость версии 12/256 ГБ составила 435 долларов. Новинка уже поступила в продажу в Китае с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой MYUI в расцветке Emerald Light. Из программных фишек компания акцентирует внимание на новом десктопном режиме для подключения к смартфону внешних мониторов.