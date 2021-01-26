ZTE Blade X1 представлен официально – Snapdragon 765G, NFC и АКБ на 4000 мА*ч за 385 долларов
Китайская компания ZTE Corp представила новый смартфон среднего уровня с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и скромной основной камерой. Новинка называется ZTE Blade X1 и работает на платформе Qualcomm.
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Смартфон оборудован 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. За поддержку мобильных сетей пятого поколения отвечает модемная плата Snapdragon X52 5G. Мобильный процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации.
ZTE Blade X1 получил не самую лучшую основную камеру в среднем ценовом сегменте. Она представлена четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного и ультраширокоугольного составляет 48 Мп и 8 Мп соответственно. Также есть два 2-мегапиксельных датчика для размытия фона и макросъёмки. Для сравнения, такая же камера используется в Redmi Note 8 стоимостью от 140 долларов, который был анонсирован полтора года назад.
Ещё одним минусом новинки стал дисплей. Он построен на базе 60-герцевой панели формата Full HD+, тогда как в большинстве смартфонов среднего класса используются 90-герцевые экраны. Более того, в Redmi K30S за 390 долларов используются 7-нанометровый чипсет Snapdragon 865 и 144-герцевая панель. Диагональ матрицы составляет 6,5 дюйма. Дактилоскопический датчик установлен на тыльной стороне.
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ZTE Blade X1 работает под управлением операционной системы Android 10. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч. Смартфон получил поддержку Near Field Communication, разъём для проводных наушников, порт USB-C, а также контроллеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Габаритные размеры составили 164 x 76 x 9,2 мм, а масса – 190 граммов.
Несмотря на то, что ZTE Corp администрацией Дональда Трампа была внесена в список компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности США, новинка поступила в продажу на американском рынке. Стоимость ZTE Blade X1 составила 385 долларов.
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