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Похоже, заявления китайской компании Huawei о том, что санкции США делают её только сильнее, являются правдой лишь отчасти. С одной стороны, производитель начала развивать собственную экосистему во главе с Harmony OS. С другой стороны, решить проблему с нехваткой аппаратного обеспечения у гиганта из Поднебесной не выходит.

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В начале прошлого Huawei стал крупнейшим производителем смартфонов в мире впервые в своей истории. Но затем дела начали стремительно ухудшаться. Соединённые Штаты ужесточили санкции против китайской компании, усилив давление на своих партнёров, которые сотрудничали с Huawei. В итоге TSMC пришлось отказаться от производства однокристальных систем Kirin на своих заводах. Собственных мощностей для выпуска мобильных процессоров у китайской компании нет.

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В конце минувшего года Huawei решила вывести Honor из-под санкций США. Бренд примерно за 15 млрд долларов был продан китайскому консорциуму из нескольких десятков компаний во главе с Digital China. Первым об этом сообщило издание Reuters. Сейчас оно же пишет, что Huawei рассматривает возможность продажи отдельных флагманских линеек. Речь идёт о Huawei P и Mate.

Обе серии могут быть проданы консорциуму, который финансируется правительством Шанхая. Переговоры об этом ведутся уже несколько месяцев, но до сих пор стороны не смогли договориться. При этом Huawei всё ещё надеется, что она сможет найти поставщиков аппаратного обеспечения в Китае и продолжит сама выпускать смартфоны.

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Huawei не верит в то, что новый президент США Джо Байден отменит наложенные администрацией Трампа санкции. В связи с этим компания деялась, что массовым производством мобильных процессоров займётся SMIC, которая выпускает 14-нанометровые однокристальные системы Kirin 710A. Но SMIC сама испытывает проблемы после попадания в Entity List США.

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Напомним, что в отличие от Xiaomi, которая основную прибыль получает от реализации бюджетников, Huawei немало зарабатывает и на флагманских смартфонах. Например, начиная с третьего квартала 2019 года за 12 месяцев производитель от реализации моделей Huawei P и Mate получил почти 40 млн долларов. При этом в третьем квартале прошлого года флагманы двух серий заняли 40% в структуре продаж.

В завершение добавим, что Honor после перехода в собственность консорциума смогла возобновить сотрудничество с Qualcomm и будет выпускать смартфоны на базе процессоров Snapdragon. Также на модели Honor весной вернутся сервисы Google. Правда, непонятно, смогут ли флагманы Huawei P и Mate пойти по тому же пути, учитывая то, что покупателем станет консорциум, финансируемый шанхайским правительством.

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Обновлено:

Компании Huawei стало известно о существовании необоснованных слухов о возможной продаже флагманских брендов смартфонов HUAWEI. Компания не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру.