Sony вернёт линейку компактных смартфонов Xperia Compact
Японская компания Sony раньше выпускала по три флагманских смартфона в рамках одного поколения. К стандартному изданию присоединялись уменьшенная версия Compact и вариант Premium с дисплеем формата 4K ULTRA HD. Несколько лет назад серия Compact была закрыта, но токийский гигант намерен вернуть её к жизни. Правда, отправится она в бюджетный сегмент.
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Сетевой информатор onLeaks опубликовал качественные рендеры грядущей новинки Xperia Compact. Точное коммерческое название смартфона пока что остаётся неизвестным. Смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей формата HD+ с широкими экранными рамками и каплевидным вырезом для фронтальной камеры.
На тыльной панели можем видеть сдвоенную основную камеру в вертикальной ориентации, а на правом торце – клавишу управления громкости, отдельную кнопку для активации камеры и сканер отпечатков пальцев, совмещённый с клавишей питания. Также отметим порт USB-C внизу и разъём для подключения проводных наушников на верхней грани.
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Сердцем Sony Xperia Compact станет скромная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 480. В продаже модель появится с предустановленной операционной системой Android 10. Больше информации о технических характеристиках грядущей новинки пока что нет. Цена тоже не уточняется. Презентация ожидается в конце зимы текущего года. Зачастую компания свои новинки показывается на конгрессе Mobile World Congress, но MWC 2021 из-за пандемии перенесли на лето.
Напомним, что последний смартфон в рамках семейства Xperia Compact был анонсирован в феврале 2018 года на выставке Mobile World Congress. Он называется Sony Xperia XZ2 Compact. Его в трёх разных расцветках вы можете видеть на фотографии ниже.
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Компактный флагман оборудован 5-дюймовой панелью формата Full HD+ и 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845 с частотой до 2,7 ГГц. На борту модели трёхлетней давности установлена 19-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронталка, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 2870 мА*ч. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Также отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68, NFC и операционную систему Android 10 (Android 8.0 Oreo из коробки). Оценили Sony Xperia XZ2 Compact примерно в 700 долларов.
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