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Samsung Galaxy S21 Ultra и Xiaomi Mi 11 являются самыми обсуждаемыми смартфонами начала 2021 года. Причин этому сразу несколько. Во-первых, это флагманы производителей. Во-вторых, новые модели в начале года появляются нечасто. Портал TechDroider сравнил автономность двух новинок южнокорейской и китайской компаний.

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В тесте на время автономной работы приняли участие всего пять смартфонов. Помимо Mi 11 и Galaxy S21 Ultra портал также испытал флагманы 2020 года Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro и iPhone 12 Pro Max. Для чистоты эксперимента в каждом смартфоне постарались установить идентичные параметры, насколько это было возможно. Диагональ экрана во всех девайсах находится в пределах 6,7-6,9 дюйма.

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Кроме iPhone 12 Pro Max, все четыре модели оборудованы Quad HD+ панелями с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Для теста разрешение снизили до Full HD+, но частоту обновления оставили максимальной. Во флагмане компании Apple используется 60-герцевая панель с разрешением 2778 x 1284 точки. Почему в таком случае на остальных смартфонах не снизили до 60 Гц частоту обновления – не совсем понятно.

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В ходе тестов на флагманах запускали игру PUBG Mobile, воспроизводили видео на площадках Instagram и YouTube, вели съёмку на камеру и просматривали страницы в браузере. Быстрее всех своё отработал Samsung Galaxy S20 с аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Он продержался 7 часов 33 минуты.

Лишь на 27 минут дольше проработал Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 888 с батареей на 4600 мА*ч. После него отключился OnePlus 8 Pro со Snapdragon 865 и АКБ на 4510 мА*ч. Он на полном заряде продержался 8 часов 10 минут.

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Samsung Galaxy S21 Ultra выбыл из строя только четвёртым, при том, что он, как и версия Ultra 2020 года, оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Время автономной работы новинки составило 8 часов 34 минуты. Лидером же стал iPhone 12 Pro Max с Apple A14 Bionic и АКБ на 3687 мА*ч. Вероятно, в этом немаловажную роль сыграло то, что частота обновления изображения дисплея составляет лишь 60 Гц. Но справедливости ради нужно отметить, что и ёмкость АКБ в смартфоне Apple ниже, чем у конкурентов примерно на 18%-25%.

В завершение добавим, что оба флагмана Samsung, прошедшие тест на автономность, работают на процессорах Exynos. В Galaxy S20 Ultra установлен 7-нанометровый Exynos 990, а в Galaxy S21 Ultra – 5-нанометровый Exynos 2100. Похоже, на презентации сказали правду, что новая SoC намного энергоэффективнее старой.