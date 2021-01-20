Huawei прекращает выпуск обновлений для четырёх флагманов 2018 года
Китайская компания Huawei убрала сразу четыре модели флагманского уровня из списка смартфонов, которые будут получать обновления программного обеспечения. Все они были анонсированы в конце 2018 года и оснащены 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980.
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Речь идёт о семействе Huawei Mate 20. Оно состоит из пяти смартфонов, но одна из них поддерживает мобильные сети пятого поколения и продолжит получать апдейты прошивки. Без обновлений производитель из Поднебесной решил оставить Huawei Mate 20, Mate 20 X 4G, Mate 20 Pro и Mate 20 RS Porsche Design.
Все четыре флагмана поступили в продажу с операционной системой Android 9 и фирменной прошивкой EMUI 9. В прошлом году смартфоны были обновлены до EMUI 10 и EMUI 10.1 на базе ОС Android 10. Недавно компания в Китае начала рассылать стабильную версию прошивки EMUI 11. Она тоже построена на десятой ревизии «зелёного робота».
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Сейчас всё идёт к тому, что Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G и Mate 20 RS Porsche Design останутся без операционной системы Android 11. Смогут ли владельцы смартфонов установить проприетарное программное обеспечение Harmony OS, пока что непонятно.
При этом российская прошивка EMUI 11 будет выпущена по графику на Huawei Mate 20, версию Pro и вариант класса «люкс» Porsche Design. Напомним, версия Mate 20 X 4G в России официально не продаётся. Ещё в конце прошлого года стало известно, что выход российской версии оболочки запланирован на первый квартал года нынешнего. С тех пор об изменении сроков не сообщалось.
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Напомним, что флагманом серии является Huawei Mate 20 Pro. Он оснащён 6,39-дюймовым дисплеем OLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором и разрешением 3120 x 144 точек. Смартфон получил стереодинамики, поддержку технологии Face ID, аккумулятор на 4200 мА*ч с 40-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 24 Мп. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. Вариант Porsche Design может похвастаться кожаными вставками на тыльной панели в дополнение ко всему перечисленному выше.
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В Huawei Mate 20 X диагональ экрана увеличена до 7,2 дюйма, появилась поддержка стилуса, но разрешение снизилось до Full HD+. Ёмкость комплектного аккумулятор составила 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Вместо широкой чёлки на лицевой панели появился маленький каплевидный вырез, а сканер отпечатков пальцев перебрался на тыльную панель. Защита от воды соответствует стандарту IP53.
Huawei Mate 20 тоже получил 22,5-ваттную зарядку, 24-мегапиксельную камеру для селфи, тыльный дактилоскопический сенсор и защиту от воды по стандарту IP53. При этом ёмкость АКБ снизилась до 4000 мА*ч, а дисплей построен на 6,53-дюймовой жидкокристаллической панели. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 8 Мп + 16 Мп.
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