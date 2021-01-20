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Компания Huawei поубавила темпы распространения прошивки EMUI 11. За неделю она не обновила ни одного смартфона с EMUI 10.1 до свежей версии фирменного программного обеспечения. Но тем не менее, сегодня, 20 января, производитель выпустил более новую версию проприетарной оболочки для двух середняков и трёх флагманов, анонсированных в прошлом году. Апдейт получили Huawei nova 8 и nova 8 Pro, а также семейство Huawei Mate 40 за исключением стандартного издания.

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Обновление под номером v11.0.0.155 принесло несколько критических ошибок на Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design, из-за чего флагманы у некоторых пользователей начали выходить из строя. В связи с этим компания выпустила прошивку EMUI 11.0.0.160 SP1, которая устраняет все неполадки и оптимизирует работу системы.

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Ещё одним новшеством стало добавление поддержки платежей WeChat в Huawei Smart Pay. При этом все три смартфона до сих пор остаются с заплаткой безопасности операционной системы Android за декабрь прошлого года. Выход январского патча откладывается.

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Все три флагмана оснащены 5-нанометровой однокристальной системой Kirin 9000 с пиковой частотой 3,13 ГГц, OLED-дисплеем с разрешением 1344 x 2772 точки с диагональю 6,76 дюйма и интегрированным сканером отпечатков пальцев, 13-мегапкисельной фронталкой, стереофоническими динамиками и аккумулятором на 4400 мА*ч с 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. Набор беспроводных контроллеров идентичный. В Huawei Mate 40 Pro задействована основная камера с разрешением 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп с 5-кратным зумом без потери качества, оптической стабилизацией и поддержкой 4K@60FPS. В Huawei Mate 40 Pro+ установлено два телеобъектива с приближением 3x и 10x. Также появился сенсор ToF 3D. Версия Porsche Design отличается от Mate 40 Pro+ дизайном площадки основной камеры – она не круглая, а восьмиугольная.

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Huawei nova 8 получил обновление под номером v11.0.0.121, а версии Pro досталась сборка v11.0.0.118. Апдейт оптимизирует работу системы, улучшает точность распознавания отпечатка пальца и приносит патч безопасности от декабря 2020 года. Но главным новшеством стало повышения качество фото- и видеосъёмки на основную камеру, которая в каждом смартфоне имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Напомним, что обе модели оборудованы 7-нанометровым процессором Kirin 985, интегрированным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и поддерживают 66-ваттную проводную зарядку. В Huawei nova 8 Pro установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп + 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч, а дисплей имеет диагональ 6,72 дюйма. В стандартном издании используется 6,57-дюймовая панель, а с фронтальной камеры пропал ультраширокоугольный модуль на 16 Мп. Ёмкость АКБ снижена до 3800 мА*ч.

Проверить наличие обновления в каждом из пяти смартфонов можно через приложение «Поддержка». Напомним, что фирменная прошивка EMUI 11 китайской компании Huawei до сих пор построена на базе операционной системы Android 10.