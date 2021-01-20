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Китайская компания Xiaomi пока что ничего нового не говорит о планах по распространению программного обеспечения MIUI 12.5. Кроме того, она приостановила рассылку актуальных версий MIUI 12. В этом материале рассмотрим 30 моделей, которые получили свежую сборку прошивки, но отметим, что уже несколько дней на официальном сайте производителя не появляется никаких апдейтов.

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В большинстве случаев обновления устраняют мелкие баги и улучшают работы системы. Но для части смартфонов компания Xiaomi выпустила важные апдейты, добавляющие операционной систему Android 11. В заметке поговорим о глобальной, европейской, китайской и российской версиях прошивки.

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Начнём с Поднебесной, где MIUI 12 стала доступна для 17 смартфонов. В их список попали не только флагманские решения, но и бюджетники. Среди топовых моделей обновление получили Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, и Xiaomi Mi 11. Из более доступных отметим семейства Redmi 10X, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi K30, а также смартфоны Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 10 Youth, Redmi Note 8 Pro и Redmi 8. При этом для Redmi K30 4G/5G и Redmi Note 8 Pro прошивка MIUI 12 принесла ОС Android 11.

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В России вышло обновление для Redmi Note 9, Redmi 8, Redmi 9C NFC, Redmi 9A и популярного середняка POCO X3 NFC. Последний сейчас потерял в цене свыше 3000 рублей в официальной рознице и продаётся менее чем за 20 000 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.

Бюджетные смартфоны Redmi 9C, Redmi 9A и Redmi 8 наряду с POCO X3 NFC получили актуальную прошивку MIUI 12 и в Европе. Также европейская версия стала доступна для флагмана POCO F2 Pro на процессоре Snapdragon 865. Не оставила компания без обновления всё семейство Xiaomi Mi 10T. Оно состоит из стандартного издания, версии Pro и упрощённого варианта. Первые две модели оборудованы процессором Snapdragon 865, а версия Lite получила Snapdragon 750G. Кроме того, в Европе вышел апдейт для Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 765G.

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В завершение несколько слов скажем о восьми смартфонах, для которых стала доступна глобальная стабильная версия MIUI 12. Обновление ничего особо важного не принесло на Xiaomi Mi 10T Lite, POCO F2 Pro, POCO X3 NFC, Redmi 9C, Redmi 9A, POCO M3 и Pocophone F1. А вот Xiaomi Mi Note 10 Lite вместе с новой версией MIUI 12 обзавёлся операционной системой Android 11.