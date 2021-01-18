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Компания Xiaomi в начале сентября прошлого года анонсировала смартфон POCO X3 NFC. Он весьма оперативно добрался до рынка России. Модель сохранила поддержку Near Field Communication, но лишилась приставки NFC в названии. Правда, нужно понимать, что в Азии POCO X3 – другой смартфон. Он не поддерживает NFC и имеет аккумулятор повышенной ёмкости.

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Сентябрьская новинка в России доступна в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. При этом хранилище можно расширить картой microSD, отказавшись от второй SIM-карты. Рекомендованная цена смартфона составила 22 990 рублей. В магазине «Ситилинк» сейчас купить Xiaomi POCO X3 NFC можно со скидкой 3500 рублей. Модель обойдётся в 19 490 рублей.

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Смартфон выделяется на фоне многих решений китайской компании, анонсированных в первой половине прошлого года. Одна из главных особенностей – жидкокристаллический дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Размер IPS-панели составляет 6,67 дюйма по диагонали. Матрица поддерживает стандарт HDR10 и максимальную яркость 450 нит. Плотность точек составляет 395 пикселей/дюйм.

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Xiaomi POCO X3 NFC стал первым смартфоном компании, в котором официально заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP53. На лицевой панели установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения, а задник оформлен пластиком. Рамка изготовлена из алюминия. Габариты устройства составляют 165,3 x 76,8 x 9,4 мм при массе 215 граммов.

Смартфон оборудован основной камерой с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Телеобъектив отсутствует наряду с оптической стабилизацией изображения. Угол захвата изображения в ультраширокоугольном модуле составляет 119 градусов. Снимать видео можно в 720p при 960 к/сек, 1080p при 120 к/сек и 2160p при 30 к/сек. Фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения.

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В POCO X3 NFC установлен мобильный процессор Snapdragon 732G, выполненный по 8-нанометровой технологии. Однокристальная система работает на частоте до 2,3 ГГц, а за графику отвечает чип Adreno 618 GPU. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5160 мА*ч. Батарея получила поддержку 33-ваттной быстрой зарядки и заряжается с нуля до 100% за 65 минут.

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Смартфон обзавёлся стереодинамиками, адаптерами Bluetooth / Wi-Fi, инфракрасным портом, USB-C и выходом для подключения проводных наушников. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Для полного комплекта Xiaomi POCO X3 NFC не хватает только поддержки мобильных сетей пятого поколения. Программной оболочкой служит фирменная прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.