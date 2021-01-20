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Китайская компания Xiaomi в конце прошлого года представила в России флагманский смартфон Mi 10T Pro. Он оказался одним из самых доступных решений на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Сейчас флагман стал ещё более привлекательным в связи с падением стоимости.

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Рекомендованная цена смартфона в модификации с 256 ГБ хранилища и 8 ГБ оперативной памяти составила 49 990 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» Xiaomi Mi 10T Pro купить можно со скидкой порядка 10%. Так, модель в топовой комплектации обойдётся в 45 990 рублей. Это первое снижение стоимости после временного прайската на старте продаж.

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Также отметим, что в «Ситилинк» можно приобрести версию без приставки Pro с накопителем вместимостью 128 ГБ. Она стоит 42 990 рублей, но для владельцев клубных карт предусмотрена скидка в размере 2750 рублей. В стандартном издании тоже предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти.

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Xiaomi Mi 10T Pro – одно из самых привлекательных решений на рынке с точки зрения соотношения цены и качества. Смартфон оснащён 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865, производительности которого будет за глаза хватать ещё не один год.

За автономность флагмана отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Не считая стандартного издания, батареей на 5000 мА*ч пока что не может похвастаться ни один смартфон топового уровня Xiaomi.

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В Xiaomi Mi 10T Pro установлена ЖК-панель формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+ и имеет размер 6,67 дюйма по диагонали. Герой заметки – один из немного флагманов последних лет, в котором используется LCD-экран вместо OLED. В связи с этим дактилоскопический датчик установлен на правом торце.

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Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5Мп. Главный недостаток смартфона – отсутствие телеобъектива. Его компания постаралась компенсировать матрицей на 108 Мп, цифровое приближение с которой должно хоть как-то заменить оптический зум. При этом модель имеет оптическую стабилизацию изображения и может снимать 8K-видео при 30 к/сек или 4K-ролики при 60 к/сек. К слову, выше мы упоминали модель Mi 10T. Она не имеет оптической стабилизации, а вместо 108-Мп сенсора используется датчик на 64 Мп.

Xiaomi Mi 10T Pro ещё не обновился до Android 11. Сейчас смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12. Весной он должен будет получить Android 11 вместе с MIUI 12.5. Из прочего отметим стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади, контроллеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, стереодинамики, ИК-порт, 20-мегапиксельную селфи-камеру и поддержку Near Field Communication. Разъёма для наушников, слота для microSD, беспроводной зарядки и защиты от воды в смартфоне нет.