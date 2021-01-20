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Китайская компания Honor представила ещё один телевизор в рамках семейства Smart Screen X1. Новинка поступает в продажу сегодня, 20 января 2021 года, по цене 850 долларов. При этом в будущем стоимость панели будет повышена до 930 долларов.

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Honor Smart Screen X1 оборудован 60-герцевым дисплеем формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Матрица имеет диагональ 75 дюймов и занимает 94% лицевой панели устройства за счёт тонких экранных рамок. Производитель заявляет о 92-процентном охвате цветового диапазона DCI-P3.

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Новинка работает на базе мобильного процессора Honghu 818. Чипсет имеет ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 наряду с графическим ускорителем Mali-G51. Для хранения данных в распоряжение пользователей будет предоставлено 8 ГБ встроенной памяти, хотя вместимость флеш-накопителя составляет 16 ГБ. Для подключения внешнего накопителя имеется порт USB 3.0. Оперативки предусмотрено 2 ГБ.

Аудиосистема представлена квартетом 10-ваттных динамиков. Для распознавания голосовых команд предусмотрен массив из шести микрофонов. Из интерфейсов отметим Ethernet, разъём для наушников и три порта HDMI. Программной основой Honor Smart Screen X1 выступает операционная система Harmony OS, она же Hongmeng OS.