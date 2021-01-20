ASUS ROG Phone 5 получит Snapdragon 888, аккумулятор на 6000 мА*ч и дополнительный дисплей
Тайваньская компания ASUS в 2018 году анонсировала флагманский игровой смартфон ROG Phone. В 2019 и 2020 годах вышли ROG Phone 2 и ROG Phone 3 соответственно. Всё идёт к тому, что цифру 4 производитель пропустит, а модель нового поколения будет называться ASUS ROG Phone 5. Пропуск цифры 4 связан с суевериями. По этой причине после OnePlus 3 вышел сразу OnePlus 5. Но это не помешало самой ASUS выпустить семейство смартфонов ZenFone 4 несколько лет назад.
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Грядущая новинка была замечена на реальных фотографиях. На снимках запечатлена тыльная панель устройства. В целом смартфон следующего поколения сохранит ключевые особенности дизайна своих предшественников, но главным нововведением станет появление дополнительного дисплея. Его предназначение пока что остаётся неизвестным. Возможно, вторая панель будет использоваться просто для красоты.
ASUS ROG Phone 5 будет оборудован 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. В прошлом году ROG Phone 3 вышел в нескольких конфигурациях со Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Возможно, предстоящая новинка буде доступна в модификации с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870, которую компания Qualcomm анонсировала несколько часов назад.
Игровому смартфону обещают 6,6-дюймовый дисплей на органических светодиодах формата Full HD+. В экран будет встроен дактилоскопический сенсор. На торце расположатся дополнительные триггеры. Ёмкость аккумулятора не изменится в сравнении с предшественником и составит 6000 мА*ч, а вот мощность быстрой зарядки увеличится более чем вдвое – с 30 Вт до 65 Вт.
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ASUS ROG Phone 5 получит тройную основную камеру, венцом которой станет 64-мегапиксельный датчик изображения. Параметры двух других модулей не уточняются. Напомним, что в ROG Phone 3 установлена камера с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп с поддержкой 8K ULTRA HD при 30 к/сек и 4K ULTRA HD при 60 к/сек, но без оптической стабилизации и зум-объектива.
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Модель нового поколения поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Из прочего отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, Near Field Communication, оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. Объёмы памяти не уточняются. О стоимости и дате анонса игрового смартфона пока информации нет.
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