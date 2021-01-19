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Компания Qualcomm анонсировала новый мобильный процессор флагманского уровня. Однокристальная система называется Snapdragon 870. Она выходит спустя менее чем через два месяца после анонса Snapdragon 888. Новый чип будет ориентирован на флагманские смартфоны стоимостью до 800 долларов. Занятно, что в эту категорию попадает флагман Samsung Galaxy S21, который стоит 799 долларов в США.

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В 2019 году калифорнийский чипмейкер представил процессор Snapdragon 865. В середине прошлого года вышла чуть более продвинутая версия под названием Snapdragon 865+. В ней немного увеличили пиковые частоты CPU и GPU – с 2,84 ГГц до 3,09 ГГц и с 587 МГц до 670 МГц соответственно.

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По сути, новая однокристальная система Snapdragon 870 является ускоренной версией Snapdragon 865+. Такого компания Qualcomm ещё не делала. Частота «малых» ядер Cortex-A55, коих насчитывается четыре, не изменилась и составляет 1,8 ГГц. Частота «большого» кластера на базе трио Cortex-A77 тоже прежняя – 2,42 ГГц. А вот пиковая частота Prime-ядра Cortex-A77 выросла с 3,09 ГГц до 3,2 ГГц. И в настоящее время это рекорд. До этого самой высокой частотой могло похвастаться ядро Cortex-A77 в Kirin 9000 – 3,13 ГГц.

За графику отвечает ускоритель Adreno 650 (0,67 ГГц). Новинка тоже выполняется в соответствии с нормами 7-нанометрового технологического процесса. Остальные параметры не изменились в сравнении со Snapdragon 865 Snapdragon 865+. Есть чип Hexagon 698, сигнальный процессор Spectra 480 ISP, поддержка 8K UHD с частотой кадров до 30 к/сек. В смартфонах на Snapdragon 870 мы увидим камеры с максимальным разрешением 200 Мп. Также мобильный процессор поддерживает оперативную память типа LPPD4x с частотой 2133 МГц и LPDDR5 с частотой 2750 МГц.

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Таким образом, новая однокристальная система в иерархии мобильных процессоров Qualcomm будет занимать место между прошлогодним 7-нанометровым чипом Snapdragon 865+ и 5-нанометровым Snapdragon 888. К слову, формально, обе SoC являются прошлогодними.

Компания Qualcomm заявила, что выпуск однокристальной системы Snapdragon 870 связан с высоким интересом со стороны как конечных потребителей, так и производителей смартфонов. Хоть платформа ориентирована на флагманы стоимостью до 800 долларов, но это не значит, что дешёвым моделей на Snapdragon 888 мы не увидим больше. Например, в следующем месяце выходит Redmi K40 стоимостью от 465 долларов.

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Первые смартфоны на Snapdragon 870 поступят в продажу до конца марта текущего года. За новой мобильной платформой уже выстроились многие бренды, включая Xiaomi, Motorola и квартет из BBK Electronics (OPPO, vivo, OnePlus и Realme).