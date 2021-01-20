Опубликован синопсис сюжета экранизации Mortal Kombat
Студия Warner Bros. продолжает подогревать интерес к фильму Mortal Kombat. Выход очередной экранизации культового файтинга запланирован на 16 апреля 2021 года. При этом фильм появится сразу и в кинотеатрах, и на стриминговой площадке HBO Max.
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Недавно в Сети были опубликованы первые кадры картины. Вслед за ними на просторах всемирной паутины появился и синопсис сюжета, из которого стало понятно, что ждёт всех фанатов Смертельной битвы. В отличие от двух экранизаций, вышедших более 20 лет назад, главным героем в этот раз будет не Лю Кенг.
Протагонистом истории станет боец смешанных единоборства Коул Янг, который сдаёт свои поединки за деньги. Он не знает своего происхождения и о том, что колдун Шанг Цунг отправил за ним воина Саб-Зиро. По указанию Джакса герой фильма занимается поисками Сони Блейд, которые приводят его к храму Рэйдена.
В храме защитника Земли протагонист знакомится с Кано, Лю Кенгом и Кунг Лао. Янг тренируется с воинами Земли, чтобы вместе с ними выступить против сил Внешнего Мира в последней битве за свободу Земного царства. В своём путешествии Коул Янг должен освободить скрытую в своей душе силу и остановить врагов.
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Естественно, все мы понимаем, что миссия главного героя завершится успехом, захватчики из Внешнего Мира будет повергнуты, а Земля останется в безопасности. Но Mortal Kombat – это история не о том, что будет в конце, а о том, как это будет достигнуто. Создатели фильма обещают множество зрелищных битв и жестоких фаталити.
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