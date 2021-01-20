Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Студия Warner Bros. продолжает подогревать интерес к фильму Mortal Kombat. Выход очередной экранизации культового файтинга запланирован на 16 апреля 2021 года. При этом фильм появится сразу и в кинотеатрах, и на стриминговой площадке HBO Max.

реклама

Недавно в Сети были опубликованы первые кадры картины. Вслед за ними на просторах всемирной паутины появился и синопсис сюжета, из которого стало понятно, что ждёт всех фанатов Смертельной битвы. В отличие от двух экранизаций, вышедших более 20 лет назад, главным героем в этот раз будет не Лю Кенг.

анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 2080 в Регарде - смотри цену RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RTX 3090 дороже 250 тр RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Протагонистом истории станет боец смешанных единоборства Коул Янг, который сдаёт свои поединки за деньги. Он не знает своего происхождения и о том, что колдун Шанг Цунг отправил за ним воина Саб-Зиро. По указанию Джакса герой фильма занимается поисками Сони Блейд, которые приводят его к храму Рэйдена.

В храме защитника Земли протагонист знакомится с Кано, Лю Кенгом и Кунг Лао. Янг тренируется с воинами Земли, чтобы вместе с ними выступить против сил Внешнего Мира в последней битве за свободу Земного царства. В своём путешествии Коул Янг должен освободить скрытую в своей душе силу и остановить врагов.

реклама

Естественно, все мы понимаем, что миссия главного героя завершится успехом, захватчики из Внешнего Мира будет повергнуты, а Земля останется в безопасности. Но Mortal Kombat – это история не о том, что будет в конце, а о том, как это будет достигнуто. Создатели фильма обещают множество зрелищных битв и жестоких фаталити.