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Настольный процессор Core i7-10850K американской компании Intel является одним из лучших решений для геймеров. Тем более сейчас, когда его стоимость опустилась. На данный момент Intel Core i7-10850K стоит на 50 долларов дешевле, чем AMD Ryzen 7 5800X.

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14-нанометровый настольный процессор в магазине Microcenter продаётся за 400 долларов. На Amazon и в Newegg его можно приобрести на 30 долларов дороже. 10-ядерный 20-поточный CPU конкурирует с AMD Ryzen 7 5800X, который обойдётся в 450 долларов.

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Ситуация на российском рынке похожая, но только цены выше. В магазине «Регард» Intel Core i7-10850K продают за 39 140 рублей или примерно 530 долларов. 8-ядерный 16-поточный конкурент из стана AMD стоит 43 900 рублей или почти 600 долларов. Как видим, разница в цене между двумя платформами Intel и AMD в России ещё большая.

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Напомним, что Intel Core i7-10850K работает на частоте 3,6-5,2 ГГц, имеет 20 МБ кэш-памяти третьего уровня, а номинальный TDP составляет 125 Вт. Процессор ориентирован на установку в разъём LGA 1200. Что касается AMR Ryzen 7 5800X, его ядра работают на частоте 3,8-4,7 ГГц. При этом сам процессор выполнен по 7-нанометровой технологии. Величина отвода тепловой мощности по умолчанию составляет 105 Вт. Кэш-памяти L3 предусмотрено 32 МБ. Чип поддерживает Socket AM4.