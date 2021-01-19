Настольные процессоры Ryzen 5000 возвращаются на прилавки магазинов в Европе
2020 год прошёл под вывеской «Дефицит». Нехватка наблюдалась во всём, начиная от медицинских масок с пульсоксиметрами и заканчивая игровыми консолями с видеокартами. Новыми мобильными процессорами компании AMD тоже обзавестись может не каждый желающий, а если у кого-то есть такая возможность, переплачивать всё равно придётся.
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Некоторое время настольные CPU семейства Ryzen 5000 в Европы нельзя было купить. Сейчас процессоры постепенно возвращаются на прилавки розничных торговцев на европейском рынке, но цены заметно выше рекомендованных. Напомним, что все модели выполняются по 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность.
6-ядерный чип Ryzen 5 5600X стоит примерно 370 евро. Это на 61 евро выше его рекомендованной цены. Платформа имеет частоту от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц, а величина отвода тепловой мощности по умолчанию составляет 65 Вт. В магазине «Регард» BOX-версия обойдётся в 31 400 рублей при рекомендованной цене 27 400 рублей.
8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X работает на частоте 3,8-4,7 ГГц. Значение TDP по сравнению с младшей моделью увеличено до 105 Вт. При официальной цене 449 евро в Европе за него просят около 500 евро. Для сравнения, в России стоимость составляет 43 900 рублей вместо 40 900 рублей.
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Флагманская 16-ядерная 32-поточная модель Ryzen 9 5950X и вовсе состоит примерно 950 евро, хотя рекомендованная цена составила 819 евро. Процессор трудится с частотой 3,4-4,9 ГГц, а требования по теплоотводу составили 105 Вт.
В семейство Vermeer входит ещё один настольный чип. Он имеет 12 ядер с частотой 3,7-4,8 ГГц, TDP 105 Вт и называется Ryzen 9 5900X. На данный момент его нет в продаже в Европе. Зато чип можно без проблем купить в магазине «Регард». Отдать за коробочную версию придётся 55 410 рублей. Рекомендованная цена почти на 6000 рублей ниже.
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