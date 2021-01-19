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Компания Huawei ещё осенью прошлого года представила фирменную операционную систему HarmonyOS для смартфонов, автомобилей, умных часов, планшетов, телевизоров и прочих устройств. В Китае она уже начала тестировать её на нескольких телефонах. Стабильная версия ОС должна была дебютировать в семействе флагманов Huawei P50. В Сети были опубликованы ключевые технические характеристики Huawei P50 Pro и P50 Pro+. Как стало известно, обе модели не получат Harmony OS в день релиза.

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Флагманы следующего поколения поступят на рынок с операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой EMUI 11. Заметим, что проприетарное программное обеспечение EMUI 11 было анонсировано в сентябре минувшего года, но в его основу легла десятая ревизия «зелёного робота». Будущие новинки станут первыми смартфонами китайской компании на Android 11. Перейти на операционную систему Harmony OS пользователи смогут позже, но точных сроков пока не называют.

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Huawei P50 Pro и P50 Pro+ будет оборудованы аккумуляторами ёмкостью не более 4300 мА*ч. Компенсировать это компания постарается внедрением поддержки 66-ваттной быстрой зарядки по проводу и 50-ваттной зарядки беспроводным путём. Для сравнения, в Huawei P40 Pro+ мощность каждой составила по 40 Вт, а ёмкость АКБ – 4200 мА*ч. При этом отмечается, что китайская компания в целях безопасности решила отказаться от реализации 135-ваттной проводной зарядки.

Во флагманах следующего поколения будут установлены панели на органических светодиодах. Диагональ составит около 6,7 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц. До сих пор в ассортименте китайской компании нет ни одного смартфона со 120-герцевым дисплеем. Также моделям обещают стереофонические динамики, от которых производитель отказался ещё в 2019 году. Характеристики основной камеры пока что держат в секрете. Известно лишь то, что она получит оптику Leica. На базе селфи-модуля будет реализована технология жестового управления.

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Осенью компания представила семейство Huawei Mate 40. Стандартное издание получило процессор Kirin 9000E, а в версиях Pro и Pro+ используется чипсет Kirin 9000. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 5-нанометровой технологии и поддерживают мобильные сети пятого поколения. Пиковая частота составляет 3,13 ГГц, что является рекордом для мобильных CPU. В семействе Huawei P50 ситуация повториться – младшая модель получит Kirin 9000E, а в более продвинутых будет установлена SoC Kirin 9000.

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Huawei P50 и P50 Pro будут анонсированы в марте текущего года и поступят в продажу в начале второго квартала. Пользователи смогут выбирать между стеклянными и керамическими версиями. В обоих случаях будет заявлена защита от воды по стандарту IP68. О ценах пока что информации нет.