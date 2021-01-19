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Компания Honor практически полностью завершила своё отделение от Huawei, насколько это возможно. Сейчас во многих странах товары Honor пропадают из официального сайта Huawei. То же самое уже произошло и в России. При этом из старых смартфонов никуда не денется программное обеспечение Magic UI, тогда как сервисы Google не появятся. Вопрос касательно прошивки в будущих моделях остаётся открытым.

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Ещё полтора месяца назад стало известно, что процессоры Snapdragon вернутся в смартфоны Honor. Но пока непонятно, чипсеты какого уровня Qualcomm намерена поставлять китайской компании. Вчера появилась информация, что и Google Mobile Services вернутся на модели производителя из Поднебесной. Первой после почти двухлетнего перерыва их получит Honor V40. В России флагман будет официально продаваться, но поступит на рынок как Honor View 40.

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После нескольких переносов в Китае грядущая новинка будет анонсирована в конце рабочей недели, 22 января. Сегодня стало известно, что изначально премьера смартфона была запланирована даже не на 12 января, а на декабрь прошлого года. Улаживание всех вопросов для возврата Google Mobile Services стало причиной переноса даты анонса флагмана. В России презентация модели состоится не раньше марта.

Напомним, что о Honor View 40 известно практически всё, включая дизайн, поскольку компания уже опубликовала официальные изображения смартфона. В частности, одно из них вы можете видеть выше. Флагман получит изогнутый по бокам дисплей формата Full HD+ размером 6,72 дюйма по диагонали. В экран будет интегрирован биометрический сенсор, а вверху слева можем видеть отверстие для фронтальной камеры. Она будет представлена главным модулем на 32 Мп и ультраширокоугольным на 16 Мп.

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На тыльной панели расположится большая прямоугольная площадка основной камеры, венцом которой станет новый 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766. Не самую большую ёмкость аккумулятора в 4000 мА*ч китайская компания постарается компенсировать поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки. Мощность беспроводной подзарядки составит 50 Вт. Кремниевым мозгом Honor View 40 выступит мобильный процессор Dimensity 1000+ с пиковой частотой 2,6 ГГц, выполненный по нормам 7-нанометровой технологии.