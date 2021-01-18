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Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон среднего класса. Он появится в рамках серии Galaxy M, представители которой отличаются ёмкими аккумуляторами. Грядущая новинка исключением не станет, а называться она будет Samsung Galaxy M62.

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Смартфон уже попал в базу данных американского регуляторного органа FCC (Federal Communications Commission), пройдя параллельно тест на производительность в программном обеспечении Geekbench. Поэтому большинство технических параметров уже известно. Нет на данный момент лишь информации об основной и фронтальной камерах устройства.

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На сайте Федеральной комиссии по связи США указано, что Samsung Galaxy M62 – смартфон. На первый взгляд может показаться, что это бесполезная информация. Но на самом деле это важное уточнение, поскольку изначально была информация, что планшетный компьютеры южнокорейской компании будет называться Galaxy M62. Это немного странно, учитывая то, что планшеты Samsung имеют приставку Tab в названии.

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Как бы там ни было, грядущая новинка получит 6 ГБ оперативной памяти, порт USB Type-C, поддержку быстрой 25-ваттной подзарядки по проводу и операционную систему Android 11 с фирменным программным обеспечением One UI 3. Одной из основных особенностей смартфона станет аккумуляторная батарея. Её ёмкость составит сразу 7000 мА*ч, что является рекордом среди умных телефонов бренда.

Кремниевым сердцем Samsung Galaxy M62 выступит старый, но флагманский мобильный процессор Exynos 9825. Это первая 7-нанометровая платформа Samsung. Она была выпущена во второй половине 2019 года специально для флагманов Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Однокристальная система имеет ядра с частотой 1,9-2,73 ГГц и графику Mali-G76 MP12.

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Дата выхода и стоимость смартфона пока что не уточняются. Samsung Galaxy M62 должен стать самым дорогим представителем своей линейки. На данный момент дороже всех стоит модель Samsung Galaxy M51. Именно её вы можете видеть на всех фотографиях выше. Она в России доступна в модификации со 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти по цене 32 990 рублей.

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Смартфон был анонсирован в конце лета прошлого года. В его арсенале тоже есть аккумулятор на 7000 мА*ч. Из прочих характеристик отметим 32-мегапиксельную фронталку, основную камеру разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, дисплей Super AMOLED без интегрированного сканера отпечатков пальцев (находится сбоку) и 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730.