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Резкий рост курса криптовалют вновь, как и несколько лет назад, стал причиной дефицита графических карт. Вслед за топовыми решениями GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000 из российской розницы начали исчезать более старые и менее производительные видеокарты. На прилавках во многих магазинах остаются лишь бюджетные решения, но и их количество стремительно уменьшается.

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Мы уже писали, что российское представительство AliExpress заявило о росте спроса на графические ускорители в четвёртом квартале прошлого года по сравнению с третьим сразу на 350%. Майнеры, добывающие криптовалюты, могут скупать видеокарты партиями более чем по 1000 сразу у поставщиков, в связи с чем те даже не успевают добраться до магазинов. Даже если небольшая партия ускорителей попадает к продавцу, покупатели разбирают всё за считанные минуты. Это касается всех хоть сколь-нибудь мощных решений AMD и NVIDIA, а не только топовых ускорителей.

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В магазине «Компео» на момент написания материала ещё остаётся в продаже Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti AORUS GAMING BOX. Стоимость видеокарты составляет 113 058 рублей. Но уже на втором месте по цене идёт MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC за 14 217 рублей.

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В «Регард» из самого производительного, если рассматривать сугубо потребительский сегмент, есть GeForce GTX 1050 Ti примерно за 14 000 рублей в исполнении Gigabyte, Zotac и MSI, а также GeForce GT1030 от ASUS, Palit и той же Gigabyte. Цена составляет порядка 7500 рублей. Более мощных решений магазин предложить не может.

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В DNS и у большинства других ритейлеров ситуация ничем не лучше. Лишь магазин «Ситилинк» пока ещё может предложить топовые новинки NVIDIA серии GeForce RTX 30. Правда, стоимость уже перешагнула за 200 000 рублей. Например, GeForce RTX 3090 в исполнении Gigabyte обойдётся в 215 590 рублей, а за вариант от ASUS серии ROG Strix отдать и вовсе придётся почти на 50 000 рублей больше.

GeForce RTX 3070 от MSI и Gigabyte в «Ситилинк» стоят 81 590 рублей и 89 490 рублей, а за GeForce RTX 3060 Ti от ASUS просят 83 690 рублей. Далее в списке идут более скромные GeForce GTX 1660 STORM X OC от Palit за 27 990 рублей и несколько модификаций GeForce GTX 1050 Ti в исполнении MSI и Gigabyte по цене порядка 18 000 рублей.

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При этом ассортимент решений AMD в «Ситилинк» сейчас очень скромный. Из мощных видеокарт в наличии только Radeon RT 6900 XT от Sapphire почти за 157 000 рублей. Следующей в списке по производительности идёт лишь Radeon RX 580 от той же Sapphire, которая стоит почти в пять раз дешевле.