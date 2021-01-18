NVIDIA, Apple и Qualcomm станут первым клиентами TSMC на 3-нм техпроцесс
Уже в 2022 году тайваньская компания TSMC планирует начать массовое производство продукции, выполненной по нормам 3-нанометрового технологического процесса. Переход на 3-нм технологию даст возможность производителю привлечь не только клиентов из мобильного сектора. На смартфонах это скажется в виде повышения производительности и снижения уровня потребления энергии.
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Apple уже не впервые пытается получить максимум выгоды от перехода на новую технологию, поэтому все привыкли видеть её в списке основных клиентов TSMC. То же самое касается и чипмейкера Qualcomm, на однокристальных системах которого работает львиная доля Android-смартфонов. Ожидается, что в число первых партнёров TSMC на 3-нанометровый техпроцесс вместе с Qualcomm и Apple войдёт американский гигант NVIDIA.
3-нм технология даст тайваньской компании возможность нарастить преимущество над китайской SMIC и южнокорейским производителем Samsung. По данным экспертов, последнему потребуется как минимум пять лет, чтобы нивелировать отставание от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Сам же Samsung планирует переходить на 3-нанометровый технологический процесс во второй половине следующего года, т.е. примерно в одно время с TSMC.
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