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Уже в 2022 году тайваньская компания TSMC планирует начать массовое производство продукции, выполненной по нормам 3-нанометрового технологического процесса. Переход на 3-нм технологию даст возможность производителю привлечь не только клиентов из мобильного сектора. На смартфонах это скажется в виде повышения производительности и снижения уровня потребления энергии.

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Apple уже не впервые пытается получить максимум выгоды от перехода на новую технологию, поэтому все привыкли видеть её в списке основных клиентов TSMC. То же самое касается и чипмейкера Qualcomm, на однокристальных системах которого работает львиная доля Android-смартфонов. Ожидается, что в число первых партнёров TSMC на 3-нанометровый техпроцесс вместе с Qualcomm и Apple войдёт американский гигант NVIDIA.

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3-нм технология даст тайваньской компании возможность нарастить преимущество над китайской SMIC и южнокорейским производителем Samsung. По данным экспертов, последнему потребуется как минимум пять лет, чтобы нивелировать отставание от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Сам же Samsung планирует переходить на 3-нанометровый технологический процесс во второй половине следующего года, т.е. примерно в одно время с TSMC.