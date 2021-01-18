Анонсирована глобальная версия OPPO Reno 5 Pro – Dimensity 1000+, Android 11 и NFC за 525 долларов
В декабре прошлого года компания OPPO в Китае анонсировала серию смартфонов Reno5. Спустя месяц обычная версия Pro (есть ещё Pro+) дебютировала на глобальном рынке. Причём стоимость практически не отличается от цены варианта для Поднебесной.
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В OPPO Reno5 Pro установлен 90-герцевый дисплей с поддержкой стандарта HDR10+. Производитель акцентирует внимание на пиковой яркости 1100 нит. Матрица Super AMOLED имеет изогнутые боковые грани, разрешение Full HD+ и диагональ 6,55 дюйма, а плотность точек составляет 402 пикселя на дюйм. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев.
Новинка работает на базе 7-нанометрового чипа Dimensity 1000+. Несмотря на то, что мобильный процессор дебютировал почти полгода назад, количество смартфонов, в которых он используется, можно пересчитать на пальцах одной руки. Однокристальная система имеет частоту 2,0-2,6 ГГц и графику Mali-G77 MC9. Ёмкость комплектной батареи составила 4350 мА*ч. За счёт 65-ваттной быстрой зарядки аккумулятор заряжается до 100% с нуля за 30 минут.
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Слабой стороной OPPO Reno5 Pro является основная камера. Она имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и при этом не может похвастаться ни оптической стабилизацией, ни наличие зум-объектива. Съёмка видео в формате 4K ULTRA HD доступна только при частоте кадров 30 FPS.
Зато новинка получила операционную систему Android 11, новую фирменную прошивку ColorOS 11.1, поддержку мобильных сетей пятого поколения, Near Field Communication, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Разъём для наушников отсутствует.
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В Китае модель доступна в расцветках Astral Blue, Starry Black, Starry Dream и Star Wish Red. Стоимость версий 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составила 520 долларов и 580 долларов соответственно. На мировым рынке первое время будет доступна только модификация 8/128 ГБ. Цена OPPO Reno5 Pro составила 525 долларов. Расцветок предусмотрено лишь две: Astral Blue и Starry Black. Старт продаж запланирован на 22 января 2021 года. Вместе со смартфоном анонсированы TWS-наушники OPPO Enco X за 135 долларов. За предзаказ, увы, их компания дарить не будет.
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