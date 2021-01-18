Huawei представил ноутбуки MateBook на процессорах Intel Tiger Lake по цене от 850 долларов
Китайская компания Huawei обновила семейство ноутбуков MateBook 13/14. Линейки 2021 года включают по три модификации на процессорах Intel поколения Tiger Lake. Покупателям опционально доступна видеокарта NVIDIA GeForce MX450.
реклама
Каждая новинка получила дисплей формата 2K с разрешением 2160 x 1440 точек. Производитель заявляет о 100-процентном охвате цветового пространства sRGB и поддержке сенсорного управления. В 13-дюймовой модели экран занимает 88% внутренней стороны крышки. Площадь полезного пространства в 14-дюймовом ноутбуке составила 90%.
Лэптопы построены на базе 4-ядерных чипов Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7. Процессоры трудятся на частотах 2,4-4,2 ГГц и 2,8-4,7 ГГц соответственно. Вне зависимости от комплектации в обеих новинках установлено 16 ГБ оперативки и быстрый накопитель SSD ёмкостью 512 ГБ. Huawei MateBook 13 предлагается в двух версиях с графикой Intel Xe и одной с NVIDIA GeForce MX450, а Huawei MateBook 14 – в двух вариантах с видеокартой NVIDIA и одном с интегрированной графикой.
Младшая модель имеет размеры 28,6 X 21,1 x 1,49 см и весит 1,3 кг. Масса старшей версии составила 1,49 кг, а габаритные размеры – 30,75 x 22,38 x 1,59 см. Обе новинки обзавелись адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, двумя разъёмами USB 3.2 Gen1, а также получили по одному USB-C, HDMI и выходу для подключения проводных наушников.
реклама
Huawei MateBook 13 на процессоре Intel Core i5-1135G7 с графикой Intel Xe оценили в 850 долларов. Версия с чипом Intel Core i7-1165G7 стоит на 150 долларов. За вариант с той платформой и графикой NVIDIA GeForce MX450 отдать придётся 1080 долларов.
Huawei MateBook 14 в начальной и максимальной конфигурациях стоит на 60 долларов дороже, чем 13-дюймовая модель – 910 долларов и 1140 долларов соответственно. При этом версия на процессоре Intel Core i5-1135G7 с дискретной видеокартой GeForce MX450 оценена китайской компанией в 990 долларов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила