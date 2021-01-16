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Компания Honor уже несколько недель не является частью Huawei. Если верить сетевым инсайдерам, она была продана за 15 млрд долларов. Свой дебютный смартфон после развода с Huawei она до сих пор не представила. Им станет флагман Honor V40.

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Изначально премьера модели была назначена на 12 января этого года. На прошлой неделе компания заявила, что презентация умного телефона состоится 18 января. Сегодня, 15 января, на официальных страницах Honor в китайских социальных сетях появился постер с новой датой премьеры. Как оказалось, Honor V40 будет анонсирован 22 января.

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Несмотря на то, что Honor уже не является частью Huawei, грядущая новинка станет почти точной копией недавно анонсированной модели nova 8 Pro. Honor V40 тоже получит 120-герцевый дисплей OLED диагональю 6,72 дюйма, аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч с 66-ваттной быстрой проводной зарядкой и сдвоенную камеру для селфи с разрешением 32 Мп + 16 Мп.

Основных отличий между смартфонами будет три. В Huawei nova 8 Pro установлен фирменный 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 985, а разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Honor V40 получит 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 1000+. Сенсор на 64 Мп заменят 50-мегапиксельным датчиком изображения. Это было подтверждено официально ещё вчера. Также появится поддержка 40-ваттной или 45-ваттной беспроводной зарядки.