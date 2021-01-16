Honor не может выпустить первый смартфон после развода с Huawei – анонс Honor V40 отложен вновь
Компания Honor уже несколько недель не является частью Huawei. Если верить сетевым инсайдерам, она была продана за 15 млрд долларов. Свой дебютный смартфон после развода с Huawei она до сих пор не представила. Им станет флагман Honor V40.
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Изначально премьера модели была назначена на 12 января этого года. На прошлой неделе компания заявила, что презентация умного телефона состоится 18 января. Сегодня, 15 января, на официальных страницах Honor в китайских социальных сетях появился постер с новой датой премьеры. Как оказалось, Honor V40 будет анонсирован 22 января.
Несмотря на то, что Honor уже не является частью Huawei, грядущая новинка станет почти точной копией недавно анонсированной модели nova 8 Pro. Honor V40 тоже получит 120-герцевый дисплей OLED диагональю 6,72 дюйма, аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч с 66-ваттной быстрой проводной зарядкой и сдвоенную камеру для селфи с разрешением 32 Мп + 16 Мп.
Основных отличий между смартфонами будет три. В Huawei nova 8 Pro установлен фирменный 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 985, а разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Honor V40 получит 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 1000+. Сенсор на 64 Мп заменят 50-мегапиксельным датчиком изображения. Это было подтверждено официально ещё вчера. Также появится поддержка 40-ваттной или 45-ваттной беспроводной зарядки.
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