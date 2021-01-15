Доступные часы Amazfit Bip U Pro представлены в России
Сегодня мы писали о старте продаж в России умных часов Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2e стоимостью по 10 990 рублей. Также компания Huami представила на российском рынке более скромную модель смарт-часов. Новинка называется Amazfit Bip U Pro.
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Носимый гаджет оборудован прямоугольным дисплеем с разрешением 300 x 320 точек, размером 1,43 дюйма по диагонали и возможностью самостоятельной настройки циферблатов. Часы поддерживают свыше 60 режимов тренировок. Для подсчёта частоты сердечных сокращений предусмотрен сенсор BioTracker 2 PPG, а датчик OxygenBeats отвечает за определение уровня насыщения крови кислородом.
Модуль PAI предназначен для круглосуточного отслеживания индекса физической активности владельца смарт-часов. Из прочих функций стоит отметить определение местоположение за счёт навигационного модуля GPS и отслеживание женского здоровья.
Активная матрица на органических светодиодах в Amazfit Bip U Pro прикрыта стеклом 2.5D Gorilla Glass третьего поколения с олеофобным покрытием. Корпус не пропускает воду и выдерживает давление до 5 атмосфер. Масса носимого гаджета составляет 31 грамм.
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Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. На часы можно выводить информацию об уведомлениях и входящих звонках. По словам производителя, время работы на полном заряде составляет примерно 9 дней.
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Amazfit Bip U Pro уже поступили в продажу в России по рекомендованной цене 4990 рублей. Новинка доступна покупателям в трёх цветовых решениях: чёрное, розовое и зелёное. Цвет корпуса часов и ремешка совпадают во всех трёх случаях. Напомним, что в России также доступна обычная версия Amazfit Bip U. Она не имеет модуля GPS и стоит на 500 рублей дешевле.
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