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16 смартфонов Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11

Обновление получило 11 смартфонов Huawei и 5 моделей Honor.
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Неделя подходить к концу, а значит пришло время подвести итоги рассылки обновлений программного обеспечения для смартфонов Huawei и Honor. За неделю новая версия прошивки EMUI 11 стала доступна для одиннадцати моделей Huawei, а аналог в виде Magic UI 4.0 «прилетел» на пять флагманов Honor. ПО построено на операционной системе Android 10, а наличие апдейта можно посмотреть в приложении «Поддержка».

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В начале года компания взяла небольшой перерыв, в связи с чем рассылка обновлений началась несколько дней назад. Первыми Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ получили прошивку под номером EMUI 11.0.0.166. Большой апдейт принёс много новшеств.

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Функция Air Gestures позволяет управлять смартфоном с помощью жестов. Она реализована на базе фронтальной камеры, которая вместе с 32-мегапиксельным датчиком изображения содержит сенсор Time-of-Flight 3D. Взмахом ладони над камерой можно листать фотографии в галереи или страницы в браузере. Также функция работает с приложениями для чтения электронных книг. Приблизив ладонь к камере, можно отвечать на вызовы и ставить на паузу воспроизведение музыки.

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Также появились новые темы, устранены ошибки (1 критическая), улучшена работа MeeTime и Smart Pay. 13 января семейство Huawei P40 получило обновление с ноябрьским патчем безопасности, а уже сегодня, 15 января, для трёх смартфонов вышел апдейт с заплаткой безопасности операционной системы за декабрь прошлого года. Обновление проходит под номером EMUI 11.0.0.168. Размер составляет около 500 МБ. Обновление уже доступно в Европе.

Сегодня китайская компания порадовала пользователей многих смартфонов свежей версией EMUI 11. Апдейт под номером v11.0.0.165 пришёл на Huawei Mate 30 Pro, флагман 2019 года, в Европе. Размер файла составляет чуть более 1,1 ГБ. Список нововведение такой же, как и в Huawei P40/Pro/Pro+. При этом обновление добавило заплатку безопасности ОС за ноябрь 2020 года.

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Также сегодня обзавёлся стабильной прошивкой EMUI 11 под номером v11.0.0.160 SP1 флагман Huawei Mate 40. Среди всего семейства он первым был анонсирован, но последним поступил в продажу. Это единственный в мире смартфон, оснащённый 5-нанометровым процессором Kirin 9000E. Обновление оптимизирует работу системы и повышает точность распознавания пальца сканером отпечатков. Ранее флагман получил апдейт EMUI 11.0.0.115 SP6, который улучшил возможности камеры в режиме фотосъёмки.

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И завершая тему моделей Huawei, отметим, что вторая сборка стабильной прошивки EMUI 11 уже вышла на модель nova 5 Pro и на старые флагманы семейства Mate 20. Оно состоит сразу из пяти смартфонов: Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G и Mate 20 RS Porsche Design. Все шесть моделей обновлены с EMUI 11.0.0.125 на EMUI 11.0.0.130. Ничего особо важного апдейт не принёс.

Флагманы конца 2018 года Honor View 20 и Honor Magic 2 сегодня получили ту же версию программного обеспечения. Только называется прошивка Magic UI 4.0. Кроме того, несколькими днями ранее стабильная сборка была выпущена на семейство Honor 30.

Стандартное издание получило Magic UI 4.0.0.140, а для Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ вышла прошивка под номером v4.0.0.165. Всем трём смартфонам вернули возможность передавать видео в высоком качестве и добавили патч безопасности за ноябрь 2020 года.

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