В России могут лицензировать звонки в мессенджерах – на это будет выделено минимум 50,2 млн рублей
Россвязь планирует запустить исследование, дабы определить возможности лицензирования популярных сервисов обмена мгновенными сообщения, которые предоставляют пользователям услугу совершения звонков через сеть Интернет на городские телефоны и смартфоны.
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Отмечается, что такой шаг позволит спецслужбам Российской Федерации наряду с правоохранительными органами страны взять под контроль мессенджеры. На исследование будут выделены средства из бюджета. Согласно данным из тендерной документации на сайте госзакупок, только на поиск возможностей лицензирования сервисов будет выделено минимум 50,2 млн рублей.
В исследовании будет осуществлён анализ системы пропуска голосового трафика. Также ответственным за его проведение придётся создать дорожную карту введения лицензирования и подготовить список предложений с изменениями в законодательстве.
Если говорить о сервисах, которые предлагают услуги по совершению звонков, в первую очередь нужно вспомнить WhatsApp, Skype и Viber. В настоящее время из-за применения технологий шифрования спецслужбы не могут получить доступ к данным о пользователях и переговорах. Лицензирование решит эту проблему. Вместе с тем эксперты отмечают, что иностранные фирмы могут отказаться раскрывать данные о своих клиентах, даже несмотря на введение лицензирования.
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