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Samsung Galaxy A32 5G представлен официально: Dimensity 720, NFC, 5000 мА*ч и Android 11 за 280 евро

Это самый доступный 5G-смартфон компании.
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Южнокорейская компания Samsung через несколько часов анонсирует как минимум три новых смартфона флагманского уровня. А вчера ночью она представила модель среднего класса в Европе. Новинка называется Samsung Galaxy A32 5G.

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Смартфон в первую очередь отличается дизайном основной камеры. Она расположена на тыльной стороне в левом верхнем углу. Отличительная черта – отсутствие общей выступающей площадки, которая объединяла бы четыре оптических модуля и вспышку. Такое решение раньше нередко встречалось в устройствах Honor и Huawei, когда число сенсоров в камере увеличилось до двух. Но с четырьмя объективами подобное практически не практикуется. Из свежего можно отметить лишь LG Velvet, но расположение модулей отличается.

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В Samsung Galaxy A32 5G вертикально друг под другом разместились главный блок на 48 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и макро на 5 Мп. Светосила – f/1,8, f/2,2 и F/2,4 соответственно. Ещё один датчик изображения (2 Мп, f/2,4) установлен правее, а под ним расположена светодиодная вспышка. Завершая тему камер, отметим наличие фронталки на 13 Мп в каплевидном вырезе.

Южнокорейская компания не имеет в своём арсенале доступных процессоров с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Поэтому она закупает однокристальные системы у MediaTek. В новинке установлена мобильная платформа Dimensity 720 с частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC3. Чипсет работает в паре с 4-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя вне зависимости от модификации составила 128 ГБ.

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Корпус Samsung Galaxy A32 5G сделан из пластика. Габаритные размеры составили 164,2 x 76,1 x 9,1 мм при массе 205 граммов. На лицевой стороне расположен 6,5-дюймовый жидкокристаллический дисплей формата HD+ с частотой обновления 60 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

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Смартфон работает на базе операционной системы Android 11 с фирменным программным обеспечением One UI 3.0. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. В арсенале новинки есть выход под наушники, разъём USB-C, поддержка Near Field Communication, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi, навигационный модуль GPS и слот для microSD.

Стоимость Samsung Galaxy A32 5G стартует с отметки 280 евро, что сделало его самым дешёвым смартфоном компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Покупателям модель будет доступна в расцветках Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue и Awesome Violet.

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Напомним, что в Европе самым дешёвым 5G-телефоном является Redmi Note 9T. В отличие от новинки Samsung он остался без операционной системы Android 11 и ультраширокоугольной камеры, а также получил меньше памяти. Зато обзавёлся Full HD+ панелью и более мощным процессором Dimensity 800U, а цена составила 229/269 евро.

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