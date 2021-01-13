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Только вчера мы писали, что в России можно купить Samsung Galaxy S20 FE со скидкой, как на сайте DxOMark появилась статья с обзором основной камеры смартфона. Модель оснащена тремя оптическими модулями. Как оказалось, камера у флагмана на уровне с Huawei P30 Pro. Фотографирует смартфон южнокорейской компании чуть хуже, зато позволяет записывать более качественные видеоролики.

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Французы протестировали европейскую версию устройства, которая продаётся и в России. От североамериканской, китайской и южнокорейской она отличается фактически только моделью мобильного процесса, получив 7-нанометровый Exynos 990 вместо 7-нанометрового Snapdragon 865. Но на практике разница в однокристальных системах сказывается заметно. Вариант на Exynos сильнее троттлит, не так долго работает без подзарядки и качество фото/видео чуть хуже.

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Аппаратное обеспечение камеры идентичное. Есть два модуля с разрешением 12 Мп – главный (1/1,76”, f/1,8) и ультраширокоугольный (1/3,0”, f/2,2) с углом захвата 123 градуса. Идентичные блоки установлены в Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+. При этом издание Fan Edition осталось без 64-мегапиксельного телеобъектива. Его заменили на 8-мегапиксельный блок с зум-объективом для 3-кратного увеличения.

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Ввиду низкого разрешения пропала поддержка записи видео в формате 8K ULTRA HD. Но съёмка в 4K ULTRA осталась как при 30 FPS, так и при 60 FPS. Оптическая стабилизация и фазовый автофокус присутствуют. Лазерной автофокусировкой модель не обзавелась.

Фотовозможности Samsung Galaxy S20 FE оценили в 119 баллов. Конкретно за оптическое увеличение модель получила 68 баллов. Сам же телеобъектив оценили в 88 пунктов, а ультраширокоугольный модуль – в 39 пунктов. Снимает видео смартфон на 101 балл, что бы это ни значило. Отдельно отметим стабилизацию изображения при съёмке роликов, цветопередачу, текстуры, экспозицию и работу автоматической фокусировки.

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Общий балл флагмана – 115. С таким результатом он расположился в начале четвёртого десятка в рейтинге DxOMark. Он лишь 1 пункт уступил флагманам Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy S10 5G (оба на Exynos), а также уже упомянутому Huawei P30 Pro. На 2 балла больше набрал Samsung Galaxy S20+ на Exynos.

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Что касается флагмана Huawei P30 Pro, в 2019 году он возглавил рейтинг DxOMark. За фотосъёмку он получил 125 пунктов, а за запись видео – 97 пунктов. Ультраширокоугольную камеру оценили в 34 балла, а зум – в 95 баллов, чему поспособствовал на тот момент первый на рынке перископный телеобъектив.