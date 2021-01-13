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Сегодня мы писали о десятке новых графических ускорителей MSI на базе GeForce RTX 3060. Компания Gigabyte решила не отставать от конкурента и тоже представила новые видеокарты. Правда намного меньше, а именно четыре. Новинки называются GeForce RTX 3060 VISION OC 12G, GeForce RTX 3060 EAGLE OC 12G, GeForce RTX 3060 EAGLE 12G и GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G.

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По словам производителя, линейка GAMING является лучшим выбором для геймеров. В то же время серия VISION ориентирована в первую очередь на создателей контента, которым нужен высокий уровень производительности для работы. EAGLE объединяет ускорители с необычным внешним видом. В будущем компания намерена также выпустит несколько моделей в рамках линейки AORUS.

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В своих пресс-релизах все отмечают, что второе поколение GeForce RTX может похвастаться прекрасными возможностями аппаратного ускорения трассировки лучей и поддерживает технологии NVIDIA DLSS, NVIDIA Broadcast и NVIDIA Reflex. Как и MSI, компания Gigabyte не уточняет частоты GPU в своих видеокартах и значение TDP, предоставив минимум информации о новинках. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Напомним, что GeForce RTX 3060 имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. Частота составляет 15 ГГц, а пропускная способность – 360 ГБ/сек. Новинка построена на базе 8-нанометрового ускорителя GA106-400 с 3584 ядрами CUDA, 112 текстурными блоками и 64 блоками рендеринга. Тензорных ядер и ядер трассировки лучей предусмотрено 1128 и 28 соответственно. Эталонный вариант имеет GPU с частотой 1320-1770 МГц и потребляет 170 Вт, а цена составила в России 31 800 рублей.