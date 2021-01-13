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Тайваньская компания MSI анонсировала сразу десять графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3060, которая была официально представлена NVIDIA на Consumer Electronics Show 2021 вчера, 12 января. MSI будет выпускать на рынок новинку в рамках серий GAMING TRIO, GAMING, VENTUS и AERO. Старт продаж ожидается в феврале текущего года. Ближе к запуску видеокарт на рынок будет названа цена каждой модели.

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Все ускорители имеют 12 ГБ видеопамяти GDDR6, которая соединена с GPU посредством 192-разрядной шины. Эффективная частота VRAM составляет 15 ГГц. Новинки поддерживают интерфейс PCI Express Gen 4. Одновременно можно подключать четыре монитора формата 8K ULTRA HD с разрешением 7680 x 4320 пикселей. Для этого есть три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI. Также заявлена поддержка 4K ULTRA HD с кадровой частотой 120 Гц через HDMI 2.1.

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GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO и GeForce RTX 3060 GAMING TRIO имеют габаритные размеры 323 x 140 x 56 мм и два 8-pin разъём для дополнительного питания. Масса ускорителей не уточняется.

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GeForce RTX 3060 GAMING X и GeForce 3060 GAMING весят почти по 1 кг при габаритах 276 x 131 x 51 мм. Эти видеокарты получили по одному 8-pin и 6-pin разъёму для дополнительного питания.

Линейка VENTUS представлена сразу четырьмя графическим ускорителями. Все имеют по одному 8-контактному разъёму. Масса и размеры GeForce RTX 3060 VENTUS 3X OC и GeForce RTX 3060 VENTUS 3X не уточняются. Модели GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC и GeForce RTX 3060 VENTUS 2X весят по 675 граммов и имеют габариты 232 x 124 x 52 мм.

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Наконец, в линейку AERO вошло два решения для персональных компьютеров формата mini-ITX. Они называются GeForce RTX 3060 AERO ITX OC и GeForce RTX 3060 AERO ITX. Ни вес, ни габаритные размеры компания MSI не уточнила.

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Как вы могли заметить, тайваньский гигант пока что оставляет в тайне энергопотребление и частоты новых видеокарт. Анонсированная компанией NVIDIA модель GeForce RTX 3060 получила 8-нанометровый процессор с номинальной частотой 1,32 ГГц и пиковой 1,777 ГГц. Потребляет новинка 170 Вт.