Xiaomi Redmi Note 9T разобрали на части
Китайская компания Xiaomi на прошлой неделе представила в Европе смартфон Redmi Note 9T. Он стал европейской версией китайской модели Redmi Note 9 5G, но с нюансами. Добавили лишь поддержку Near Field Communication, но зато существенно урезали объёмы оперативной и встроенной памяти, а также убрали сверхширокоугольный модуль.
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На своём официальном канале в YouTube производитель из Поднебесной опубликовал ролик, в котором показано, как смартфон разобрали на части. Во время разборки устройства акцентируют внимание на наличии разъёма для наушников, NFC, инфракрасного излучателя, тройной основной камеры, бокового сканером отпечатков пальцев.
Фронтальную камеру компания называет In-Display. На борту есть новый вибромотор, тройной лоток с двумя SIM-картами и картой памяти. При этом обе «симки» могут одновременно работать в мобильных сетях пятого поколения. В последнюю очередь изъяли аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. В конце показали Xiaomi Redmi Note 9T в разобранном виде.
Напомним, что смартфон оснащён мобильным процессором Dimensity 800U и 90-герцевым IPS-экраном формата Full HD+ с диагональю 6,53 дюйма. На презентации компания заявила, что в новинке установлена 48-мегапиксельная камера. Помимо стандартного блока сзади есть ещё два датчика, но о них ничего не сказали. Предполагалось, что их разрешение составило 8 Мп и 2 Мп, как в китайской версии. Но уже после анонса стало известно, что модель получила два 2-мегапиксельных сенсора, что очень расстраивает.
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Xiaomi Redmi Note 9T является самым дешёвым в Европе смартфоном с поддержкой мобильной связи 5G. Он доступен в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной цене 229 евро и 269 евро соответственно. В Европе новинка уже несколько дней продаётся официально. Жители России пока что могут только заказать смартфон с AliExpress. Зато намного дешевле. Цена версии с 64 ГБ встроенной памяти составляет 199 долларов, а вариант с накопителем на 128 ГБ обойдётся в 249 долларов.
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