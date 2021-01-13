Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi на прошлой неделе представила в Европе смартфон Redmi Note 9T. Он стал европейской версией китайской модели Redmi Note 9 5G, но с нюансами. Добавили лишь поддержку Near Field Communication, но зато существенно урезали объёмы оперативной и встроенной памяти, а также убрали сверхширокоугольный модуль.

реклама

На своём официальном канале в YouTube производитель из Поднебесной опубликовал ролик, в котором показано, как смартфон разобрали на части. Во время разборки устройства акцентируют внимание на наличии разъёма для наушников, NFC, инфракрасного излучателя, тройной основной камеры, бокового сканером отпечатков пальцев.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Фронтальную камеру компания называет In-Display. На борту есть новый вибромотор, тройной лоток с двумя SIM-картами и картой памяти. При этом обе «симки» могут одновременно работать в мобильных сетях пятого поколения. В последнюю очередь изъяли аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. В конце показали Xiaomi Redmi Note 9T в разобранном виде.

Напомним, что смартфон оснащён мобильным процессором Dimensity 800U и 90-герцевым IPS-экраном формата Full HD+ с диагональю 6,53 дюйма. На презентации компания заявила, что в новинке установлена 48-мегапиксельная камера. Помимо стандартного блока сзади есть ещё два датчика, но о них ничего не сказали. Предполагалось, что их разрешение составило 8 Мп и 2 Мп, как в китайской версии. Но уже после анонса стало известно, что модель получила два 2-мегапиксельных сенсора, что очень расстраивает.

реклама

Xiaomi Redmi Note 9T является самым дешёвым в Европе смартфоном с поддержкой мобильной связи 5G. Он доступен в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной цене 229 евро и 269 евро соответственно. В Европе новинка уже несколько дней продаётся официально. Жители России пока что могут только заказать смартфон с AliExpress. Зато намного дешевле. Цена версии с 64 ГБ встроенной памяти составляет 199 долларов, а вариант с накопителем на 128 ГБ обойдётся в 249 долларов.