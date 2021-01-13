HTC представила смартфон с 90-Гц дисплеем, процессором Qualcomm и АКБ на 5000 мА*ч за 430 долларов
Только несколько дней назад начались разговоры о первом смартфоне компании HTC в 2021 году, а сегодня, 13 января, он был официально анонсирован. Новинка называется HTC Desire 21 Pro 5G. Цена составила 430 долларов.
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Модель оснащена мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 690, который обладает модемной платой для обеспечения работы в сетях пятого поколения. На данный момент этой однокристальной системой оборудовано только четыре смартфона, включая новинку. Чипсет также используется в vivo Y31s, OnePlus Nord N10 и TCL 20 5G.
В HTC Desire 21 Pro 5G установлен жидкокристаллический дисплей с относительно тонкими экранными рамками. Панель имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение Full HD+, а главной её особенностью является поддержка частоты обновления 90 Гц. В небольшом круглом отверстии вверху установлена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.
Дактилоскопический датчик для разблокировки смартфона расположен сбоку, а сзади осталась только большая площадка камеры. Разрешение главного модуля составило 48 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Также есть два сенсора для макросъёмки и размытия фона, но их параметры не уточняются. Точно можно сказать, что эти матрицы имеют не более 5 млн пикселей.
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HTC Desire 21 Pro 5G обзавёлся сразу 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 128 ГБ. Несмотря на то, что на выставке Consumer Electronics Showcase 2021 и в её преддверии появились дешёвые смартфоны на Android 11, новинка работает под управлением операционной системы Android 10. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с 18-ватной зарядкой по проводу.
В качестве бонуса напоследок отметим, что вчера впервые за много лет компания HTC отчиталась о получении прибыли в течение двух месяцев подряд.
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