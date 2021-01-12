Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как и ожидалось, за два дня до анонса флагманов семейства Galaxy S21, который состоится 14 января 2021 года, компания Samsung официально представила процессор для них. Новая однокристальная система называется Exynos 2100. Она выполняется по нормам 5-нанометрового технологического процессора с применением фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Попутно производитель подтвердил, что прошлогодний флагманский чип Exynos 990, выполненный по 5-нм технологии, стал настоящим провалом.

реклама

Новая SoC получила одно Prime-ядро Cortex-X1, пиковая частота которого составляет 2,9 ГГц. Энергоэффективный кластер представлен четырьмя процессорными ядрами Cortex-A55. Также есть блок из трёх ядер Cortex-A78. Частоты пока что не уточняются. При этом разработчики отмечают, что производительность CPU в сравнении с Exynos 990 выросла на 30%.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Из 30% треть удалось добиться благодаря переходу на 5-нанометровую технологии. Также 5-нм техпроцесс позволил снизить потребление энергии на 20%. За обработку графики отвечает видеоускоритель семейства Mali – Mali-G78. Количество ядер пока что не уточняется, но известно, что производительность увеличена на 40%. Вероятно, сравнивают с Mali-G77 MP11, установленным в Exynos 990.

Новинка получила трехъядерный нейронный процессор для задач искусственного интеллекта. Мощность составляет 26 TOPS, как в Snapdragon 888. Новый NPU оказался в два раза энергоэффективнее по сравнению с предшественником.

реклама

Сигнальный процессор в Exynos 2100 получил поддержку камер с сенсорами максимальным разрешением 200 Мп. В этом нет ничего странного, ведь даже среднеуровневые однокристальные системы Samsung поддерживают датчик на 192 Мп. При этом в Samsung Galaxy S21 максимальное разрешение матрицы составит 108 Мп, что всё ещё является рекордом рынка. За повышение качества фотографий при съёмке на телеобъектив и ультраширокоугольную камеру будет отвечать Multi-camera Frame Processor (MCFP).

И завершение добавим, что Exynos 2100 получил модем с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Максимальная скорость загрузки составляет 7,35 Гбит/сек, как в Exynos 990. Это на 1,15 Гбит/сек больше, чем у Kirin 9000, но при этом на 0,15 Гбит/сек меньше в сравнении с модемной платой в Snapdragon 888.

реклама

Южнокорейская компания сравнила новую однокристальную систему с конкурентами в лице Kirin 9000 и Snapdragon 888, с предшественником Exynos 990, а также с Exynos 1080, своим первым 5-нанометровым мобильным процессором. Ключевые параметры каждой из пяти платформы приведены в таблице ниже.



Exynos 990 Exynos 1080 Exynos 2100 Snapdragon 888 Kirin 9000 Техпроцесс Samsung

7nm EUV Samsung

5nm EUV Samsung

5nm EUV Samsung

5nm EUV TSMC

5nm EUV CPU 2 x M5

2,73 ГГц 1 x Cortex-A78

2,8 ГГц 1 x Cortex-X1

2,9 ГГц 1 x Cortex-X1

2,84 ГГц 1 x Cortex-A77 3,13 ГГц 2 x Cortex-A76

2,5 ГГц 3 x Cortex-A78

2,6 ГГц 3 x Cortex-A78 3 x Cortex-A78

2,42 ГГц 3 x Cortex-A77 2,54 ГГц 4 x Cortex-A55

2,0 ГГц 4 x Cortex-A55

2,0 ГГц 4 x Cortex-A55 4 x Cortex-A55

1,8 ГГц 4 x Cortex-A55 2,05 ГГц GPU Mali-G77 MP11 Mali-G78 MP10 Mali-G78 ?? Adreno 660 Mali-G78 MP24 NPU 15 TOPS 5,7 TOPS 26 TOPS 26 TOPS ?



