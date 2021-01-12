Популярность Telegram в США резко выросла на фоне блокировки Трампа и новой политики WhatsApp
В Соединённых Штатах в течение недели огромной популярностью начал пользоваться мессенджер Telegram. Начиная с 6 января сервис скачали более 500 000 раз. За неделю количество загрузок приложения выросло приблизительно на 200%.
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На данный момент Telegram является вторым приложением в рейтинге самых загружаемых в США. Эксперты объясняют это двумя причинами. Во-первых, блокировкой аккаунтов Дональда Трампа и его соратников в основных социальных сетях. Во-вторых, изменением политики WhatsApp.
Несколько дней назад Instagram, Facebook, Twitter и Twitch заблокировали учётные записи президента США Дональда Трампа. Предполагалось, что блокировка аккаунтов продлится до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация Джо Байдена.
В то же время Марк Цукерберг отметил, что Дональд Трамп своими постами в социальных сетях мешает мирной передачи власти Байдену. Также высказывания главы Белого дома трактовали как призыв атаковать Капитолий. Позже стало известно, что Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа.
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Вторая возможная причина роста популярности Telegram в США связана с тем, что WhatsApp будет предоставлять персональные данные пользователей другим приложениям, принадлежащим компании Facebook. Павел Дуров подтвердил, что в последнее время количество новых пользователей в мессенджере существенно возросло. В Telegram даже появился канал Donald J. Trump почти с 500 000 подписчиков, но скорее всего это фейк.
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