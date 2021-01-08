Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
Пока сторонники Дональда Трампа намеривались брать штурмом Капитолий во время объявления итогов голосования на выборах президента Соединённых Штатов, глава Белого Дома впал в немилость у крупнейших социальных сетей.
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Первой учётную запись Трампа заблокировала платформа для микроблогинга Twitter. Затем то же самое сделала и компания Facebook, которая заблокировала президенту Соединённых Штатов доступ к Instagram и, собственно, к Facebook.
По словам представителей Facebook и Twitter, аккаунты Дональда Трампа останутся в бане как минимум до дня инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на 20 января 2021 года. По сути, Трамп останется без прямого доступа к своим подписчикам на полторы недели.
Дополнительным условием для разблокировки учётной записи со стороны Twitter стало удаление записей с критикой Майка Пенса, вице-президента США, наряду с постами, в которых Дональд Трамп утверждает о фальсификации выборов.
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Марк Цукерберг, глава компании Facebook, заявил, что президент США мешает мирной и законной передачи власти Джо Байдену. Примерно в том же ключе высказались представители Twitch, где канал Трампа тоже был заблокирован.
Помимо Twitter, Facebook, Instagram и Twitch «санкции» по отношению к Дональду Трампу предприняла площадка Shopify, которую Apple на месте Spotify уже бы давно засудила. Торговая платформа отключила два магазина, в которых продавалась официальная продукция с соответствующей символикой. Например, кепки с надписью MAGA (Make America Great Again).
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