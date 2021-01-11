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Южнокорейская компания LG в конце прошлого года анонсировала линейку жидкокристаллических телевизоров QNED с подсветкой Mini LED. Теперь же CES 2021 она добавила в свой ассортимент несколько новых флагманских OLED-панелей с поддержкой новой технологии OLED Evo, которая отвечает за значительное увеличение яркости в сравнении с моделями 2020 года.

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Новинки входят в серию G1. Всего производитель из Сеула представил три модели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 77 дюймов. Аппаратным базисом каждой из трёх панелей выступает однокристальная система LG Alpha 9 четвёртого поколения. По словам производителя, телевизоры могут автоматически улучшать качество картинки в зависимости от происходящего на экране.

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Линейка LG OLED Evo 2021 получила поддержку VRR, G-Sync и FreeSync. Также появилась новая настройка Game Optimizer, которая отвечает за группирование ключевых геймерских параметров вроде частоты кадров и задержки сигнала. При этом пользователь может выбрать один из предложенных пресетов для любого жанра игры или отрегулировать настройки вручную.

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Серия G1 по сравнению с C1 в первую очередь отличается тонкими экранными рамками и тонким корпусом, что делает телевизоры похожими на картины, когда они висят на стене. При желании можно использовать новую фирменную подставку Gallery Stand, как на изображении ниже.

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Стоимость новинок южнокорейская компания не раскрыла. Продажи телевизоров LG OLED Evo 2021 начнутся в США в марте нынешнего года. Только после дебюта на американском рынке линейка доберётся до Европы.