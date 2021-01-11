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Компания OnePlus наконец-то представила свой первый спортивный браслет. Новинка называется OnePlus Band и весь декабрь продвигалась в качестве конкурента для самого продаваемого в мире фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5, который в России доступен по цене 3290 рублей.

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OnePlus Band оборудован цветным дисплеем AMOLED с разрешением 126 x 294 пикселя. Пользователи могут установить на выбор 1 из 37 циферблатов. Экран поддерживает управление жестами, что позволило разработчикам избавиться от физических клавиш.

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Капсула с электроникой оказалась очень лёгкой. Её масса составила лишь 10,3 грамма. Силиконовый ремешок прибавляет ещё 12,3 грамма. Таким образом, общая масса носимого гаджета достигает 22,6 грамма. Габаритные размеры составляют 40,4 x 17,6 x 11,95 мм.

Корпус OnePlus Band имеет защиту от воды по стандарту IP68. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. На старте продаж носимый гаджет будет поддерживать работу с устройствами на базе операционной системы Android, начиная с версии Marshmallow (6.0). Поддержка iOS добавится позже.

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Набор функций в спортивном браслете стандартный. Заявлена поддержка нескольких спортивных режимов и возможность отслеживать частоту сердечных сокращений. Также модель может определять уровень кислорода в крови, качество и продолжительность сна. Все собранные данные можно просмотреть в фирменном приложении OnePlus Health, которое уже доступно в магазине Google Play.

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О наличии чипа NFC не упоминается. Возможно, поддержка Near Field Communication появится в глобальной версии гаджета. Новинка работает от аккумулятора ёмкостью 100 мА*ч. Китайский производитель заявляет, что этого будет достаточно для 14 дней автономной работы.

OnePlus Band представили в Индии, где он уже завтра, 12 января, появится в продаже по цене 35 долларов. Стоимость ремешка составила около 5 долларов.