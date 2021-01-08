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28 декабря 2020 года компания Xiaomi вместе с флагманом Mi 11 представила специальную модель, название которой отличается в зависимости от того, каким переводчиком вы пользуетесь. Наиболее оптимальный вариант – Xiaomi Mi 11 Special Edition.

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Стандартное издание, как и принято у большинства китайских компаний, было доступно ограниченной партией (предположительно 350 000 штук). Специальная версия продавался только в течение отдельной пресс-конференции, которую провёл генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

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Xiaomi Mi 11 Special Edition доступен только в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 256 ГБ. Цена составила 720 долларов. Столько же в конфигурации 12/256 ГБ стоит и стандартное издание. Специальная версия имеет несколько отличий от обычной.

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Во-первых, тыльная панель оказалась рифлёной и может менять цвет в зависимости от угла, под которым на неё падает свет. Во-вторых, в нижнем правом углу задника есть надпись Xiaomi Special Edition, над которой добавлен автограф генерального директора компании. Именно это является основной причиной того, что альтернативное название новинки – Mi 11 Signature Edition. Остальные характеристики совпадают, включая аккумулятор на 4600 мА*ч, 5-нанометровый процессор Snapdragon 888, 108-Мп камеру и дисплей формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц.

Как бы там ни было, китайский производитель заявил, что первая партия была раскуплена за считанные секунды. Но если в случае с обычным Mi 11 сказано, что за 5 минут было заработано примерно 232,4 млрд долларов, т.е. продано около 350 000 смартфонов, то ни объём реализации, ни доход от Xiaomi Mi 11 Special Edition не уточняются.

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Здесь стоит напомнить неприятную для Xiaomi ситуацию, которая произошла в Великобритании более двух лет назад. В ноябре 2018 года производитель начал рекламировать в Соединённом Королевству на тот момент новую модель среднебюджетного уровня Xiaomi Mi 8 Lite стоимостью 279 фунтов стерлингов.

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Она тоже «разлетелась как горячие пирожки», а сразу же после старта распродажи на официальном сайте появилась надпись Sold out. В ходе расследования позже выяснилось, что производитель продал только три смартфона.