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Компания Samsung вечером 6 января представила линейку телевизоров Neo QLED с подсветкой Mini-LED. Теперь свои первые панели в 2021 году показал и японский гигант Sony. Он анонсировал пять серий, каждая из которых включает от двух до пяти моделей.

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Цены пока что не уточняются, но уже можно говорить, что самыми дорогими станут телевизоры Bravia XR Z9J Master Series на базе 8K-панелей Full array LCD. Диагональ младшей модели составила 75 дюймов, а старшая оказалась на 10 дюймов больше.

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Ещё две серии предлагают тоже телевизоры Full array LCD, но уже с разрешением 4K ULTRA. В рамках Bravia XR X95J 4K доступны модели диагональю 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов, а Bravia X90J 4K объединяет решения диагональю 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов и 100 дюймов.

Наконец, ещё в двух серия компания Sony предлагает покупателям телевизоры на базе OLED-матриц формата 4K ULTRA HD. В рамках Bravia XR A90J Master Series доступны панели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 83 дюйма, а в рамках Bravia XR A80J – 55 дюймов, 65 дюймов и 77 дюймов.

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По словам производителя, все 16 телевизоров первыми в мире получили поддержку так называемого «когнитивного интеллекта» и могут работать, как «человеческий мозг», что обеспечивает реалистичные звук и картинку. В телевизорах установлен интеллектуальный процессор Cognitive Processor XR.

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Также все новинки получили обновлённый графический интерфейс Google TV, поддержку голосового управления, HDMI 2.1, а частота обновления составляет 120 Гц. Стоимость моделей Bravia XR 2021 компания Sony обнародует только весной нынешнего года, когда телевизоры поступят в продажу.