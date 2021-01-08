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Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием 185 млрд долларов

В 2020 год он вошёл с состоянием 27 млрд долларов.
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Американский предприниматель и миллиардер (студент, комсомолец, спортсмен и, наконец, просто красавец) Илон Маск удачно начал 2021 год. Лишь за день акции компании Tesla взлетели до рекордных 820 долларов, а её председатель и генеральный директор стал самым богатым человеком на планете.

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Ещё днём ранее стоимость одной акции американского производителя электрических автомобилей составляли 745 долларов, что позволило Илону Маску практически вплотную подобраться к главе Amazon Джеффу Безосу в списке самых богатых людей на планете. Состояние последнего оценивается в 184 млрд долларов.

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На момент написания материала акции Tesla торгуются по цене 816,04 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 773,52 млрд долларов. 7 января издание CNBC заявило, что состояние Илона Маска достигло 185 млрд долларов, т.е. он стал на 1 млрд долларов богаче Джеффа Безоса.

При этом ни Forbes, ни Bloomberg пока что не обновили собственные рейтинги миллиардеров. На данный момент Илон Маск уступает Безосу 13 млрд долларов по версии Forbes, а по версии Bloomberg разница составляет 3 млрд долларов в пользу главы Amazon.

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Напомним, что летом прошлого года Илон Маск смог обойти в списке самых богатых людей на планете Уоррена Баффета, заняв седьмое место. Вторым он стал в конце осени, подвинув на третью строчку Билла Гейтса. При этом в начале 2020 года состояние Маска оценивалось в 27 млрд долларов.

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