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Разработчики софта для оценки производительности AnTuTu опубликовали список из десяти Android-смартфонов, которые набрали больше всего баллов в тестах в период с 1 по 31 декабря 2020 года. Вчера мы писали, что Xiaomi Mi 11 стал лидером с более чем 708 000 баллов в активе. В этой заметке речь пойдёт о моделях среднего уровня.

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Наибольшее представительство в топ-10 имеют Honor и Huawei – пять смартфонов на двоих. Также в десятку попало три устройства Xiaomi и по одному девайсу из ассортиментов OPPO и Realme. Лидером стал Redmi X10 5G на Dimensity 820. Это единственный умный телефон в списке, который набрал более 400 000 баллов (на 742 балла).

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Что интересно, версия Pro на том же мобильном процессоре оказалась лишь четвёртой с 398 212 пунктами в активе. В тройке нашлось место сразу для двух смартфонов семейства Huawei nova 7. Версия Pro набрала 399 883 «попугая» и оказалась второй, а стандартное издание расположилось строчкой ниже. Его результат составил 398 308 пунктов. Обе модели оснащены процессором Kirin 985.

Вторую пятёрку открывает ещё один аппарат на однокристальной системе Kirin 985. Так, 390 184 очка набрала модель Honor 30. За ней идут Honor X10 и Huawei nova 7 SE с мобильным процессором Kirin 820 под капотом. Им программное обеспечение AnTuTu присудило 362 974 балла и 355 787 баллов соответственно.

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Модель Redmi Note 9 Pro 5G на Snapdragon 750G, ставшая хитом на старте продаж в Китае, оказалась лишь восьмой, набрав 348 343 балла. Лишь 40 пунктов ей уступила недавняя новинка OPPO Reno5 5G с чипсетом Snapdragon 765G под капотом. Замыкает топ-10 Realme Q2 Pro 5G с Dimensity 800U и 338 215 «попугаями» в тесте на производительность.

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Заметим, что из всех вышеперечисленных смартфонов в России официально продаётся только один. Это занявший пятую позицию Honor 30. В модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти его стоимость составляет 31 840 рублей.