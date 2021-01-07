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Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала почти десять смартфонов семейства Redmi Note 9, учитывая версии для разных рынков. Уже завтра, 8 января, состоится премьера модели Redmi Note 9T, которая должна будет закрыть девятое поколение. Следующей новинкой линейки станет Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G.

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Смартфон был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA ещё в конце осени прошлого года. Теперь предстоящая новинка добралась до Федеральной комиссии по связи США. Американский регуляторный орган опубликовал часть технических характеристик устройства на своём сайте.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G будет работать на базе операционной системы Android 10 с фирменной программной оболочкой MIUI 12, а не MIUI 12.5. Аппаратной платформой выступит 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 732G с частотой до 2,3 ГГц, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения.

Грядущей новинке достанется жидкокристаллический дисплей формата Full HD+, но габариты не уточняются. Основная камера получит четыре оптических модуля, включая ультраширокоугольный. Но телеобъектива мы не увидим. Главный модуль будет построен на базе 64-мегапиксельного датчика изображения Samsung S5KGW2.

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В оснащение Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G войдут адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Ёмкость комплектной батареи составит 5050 мА*ч. Из прочего отметим разъём для наушников, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Дата анонса и стоимость смартфона пока что не уточняются.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения компания Xiaomi анонсировала ещё в середине весны 2020 года. Смартфон оборудован 16-Мп фронталкой, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп, процессором Snapdragon 720G и аккумулятором на 5020 мА*ч. Сейчас в магазине «Ситилинк» модель пока ещё текущего поколения в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ можно за 21 990 рублей.