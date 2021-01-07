Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G получит Snapdragon 732G, NFC, 64-Мп камеру и аккумулятор на 5050 мА*ч
Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала почти десять смартфонов семейства Redmi Note 9, учитывая версии для разных рынков. Уже завтра, 8 января, состоится премьера модели Redmi Note 9T, которая должна будет закрыть девятое поколение. Следующей новинкой линейки станет Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G.
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Смартфон был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA ещё в конце осени прошлого года. Теперь предстоящая новинка добралась до Федеральной комиссии по связи США. Американский регуляторный орган опубликовал часть технических характеристик устройства на своём сайте.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G будет работать на базе операционной системы Android 10 с фирменной программной оболочкой MIUI 12, а не MIUI 12.5. Аппаратной платформой выступит 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 732G с частотой до 2,3 ГГц, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения.
Грядущей новинке достанется жидкокристаллический дисплей формата Full HD+, но габариты не уточняются. Основная камера получит четыре оптических модуля, включая ультраширокоугольный. Но телеобъектива мы не увидим. Главный модуль будет построен на базе 64-мегапиксельного датчика изображения Samsung S5KGW2.
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В оснащение Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G войдут адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Ёмкость комплектной батареи составит 5050 мА*ч. Из прочего отметим разъём для наушников, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Дата анонса и стоимость смартфона пока что не уточняются.
Напомним, что Redmi Note 9 Pro с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения компания Xiaomi анонсировала ещё в середине весны 2020 года. Смартфон оборудован 16-Мп фронталкой, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп, процессором Snapdragon 720G и аккумулятором на 5020 мА*ч. Сейчас в магазине «Ситилинк» модель пока ещё текущего поколения в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ можно за 21 990 рублей.
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