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Компания Realme немало внимания в прошлом месяце уделила смартфону, который проходил под кодовым именем Realme Koi. Сегодня модель была представлена официально, а уже на следующей неделе поступит в продажу. Называется новинка Realme V15.

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Глава китайской компании недвусмысленно намекал на то, что смартфон сможет предложить максимальную производительность, в связи с чем предполагалось, что он получит процессор Snapdragon 888. Но аппаратной платформой выступила куда более скромная 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 800U. Из общего между чипами можно отметить лишь то, что оба поддерживают мобильные сети пятого поколения и имеют по восемь процессорных ядер.

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В Realme V15 установлен накопитель вместимостью 128 ГБ и 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x в зависимости от модификации. Смартфон комплектуется аккумуляторной батареей с 50-ваттной зарядкой, ёмкостью которой составляет 4310 мА*ч. Производитель заявляет, что с нуля до 50% АКБ заряжается за 18 минут, а до 100% – за 47 минут. При этом в комплект поставки войдёт адаптер питания мощностью 65 Вт.

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На лицевой панели новинки установлена матрица OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составляет 6,4 дюйма. Разрешение – Full HD+. В небольшом отверстии слева вверху расположен фронтальный селфи-модуль на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Набор сенсоров в основной камере стандартный для смартфонов этого сегмента – 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп. Телеобъектив отсутствует вместе с оптической стабилизацией изображения. Снимать видео Realme V15 может в 4K UHD при 30 к/сек и в Full HD при 30-120 к/сек.

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Новинка имеет габаритные размеры 160,9 x 74,4 x 8,1-8,3 мм и весит 179 граммов. Слот под карту памяти и разъём для наушников отсутствует, что странно для смартфона среднебюджетного уровня. При этом в комплекте покупатели найдут переходник с USB-C на Mini-Jack. Из прочего отметим прошивку Realme UI с операционной системой Android 10, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Поддержка Near Field Communication отсутствует.

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Стоимость Realme V15 составила 230 долларов в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За дополнительные 2 ГБ ОЗУ придётся доплатить сразу 80 долларов. Продажи начнутся 14 января 2021 года. Покупателям смартфон будет доступен в цветах Crescent Silver, Mirror Lake Blue и Koi с надписью Dare To Leap на тыльной панели.