ICQ и ещё 15 приложений станут обязательными на смартфонах в России с 1 апреля
Российское правительство определилось с программным обеспечением, которое с 1 апреля нынешнего года станет обязательным для установки в смартфонах и прочих устройствах. О законе узнали ещё в 2019 году, а в силу он должен был вступить 1 июля 2020 года, но почти на год его отсрочила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
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Правительство Российской Федерации перенесло вступление закона в силу на 1 января 2021 года, после чего сроки сместили ещё на три месяца. Начиная с 1 апреля нынешнего года все смартфоны, планшетные/настольные/мобильные компьютеры и умные телевизоры, которые будут продаваться в России, должны иметь предустановленное программное обеспечение отечественных разработчиков.
Для девайсов на базе операционной системы Android таких приложений предусмотрено сразу 16. Любопытно, что в данный список входит древний мессенджер ICQ. Помимо него пользователи будут вынуждены мириться лишены необходимости в самостоятельной установке голосового помощника «Маруся», почтового клиента Mail.ru, антивируса Kaspersky Internet Security, MirPay, а также таких приложений, как OK Live, «Госуслуги», «Яндекс.Браузер», «Поиск Яндекс», «Яндекс.Диск», «Новости Mail.ru», Applist.ry и «МойОфис Документы». Клиенты социальных сетей «Одноклассники» и VK тоже будут доступны сразу из коробки.
Если говорить о смартфонах и планшетах Apple, перечень программного обеспечения практически тот же. Отсутствуют лишь MirPay и Kaspersky Internet Security. На компьютерах под управлением операционной системы Windows пользователи увидят сразу «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», а в смарт-телевизорах появятся Wink, ivi, Okko, More.tv, Premier, «Первый», НТВ, Start, «Смотрим», «Кинопоиск» и поисковик «Яндекс».
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