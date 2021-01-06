Xiaomi бесплатно отремонтирует смартфоны Mi A3, вышедшие из строя после обновления до Android 11
Одной из последних новостей в 2020 году из стана Xiaomi наряду с премьерой флагмана Mi 11 стал выход операционной системы Android 11 на смартфон Xiaomi Mi A3. Модель работает на стоковой версии ОС без фирменной оболочки MIUI 12.
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Апдейт стал доступен в последний день прошлого года, но уже спустя несколько часов после старта распространения обновления компания попросила пользователей не устанавливать его. Из-за критических ошибок после перехода на Android 11 смартфон превращается в «кирпич».
Решить проблему без обращения в сервисный центр будет сложно. Помимо загрузки рабочей версии прошивки с операционной системой Android 10 и дополнительного программного обеспечения придётся разбирать устройство и замыкать контакты. Поэтому в случае возникновения подобной проблемы после обновления до Android 11 рекомендуется обращаться в сервисный центр.
Компания Xiaomi до сих пор ничего не говорит о сроках выхода рабочего обновления с операционной системой Android 11. Напомним, что до Android 10 модель Mi A3 обновлялась полгода и только с шестого раза вышел нормальный апдейт, который производитель пока ещё не успел сломать, ведь четвёртая сборка тоже оказалась рабочей, но её быстро «убила» пятая версия ПО.
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Вместе с тем производитель из Поднебесной заявил, что владельцы Xiaomi Mi A3 смогут в официальных сервисных центрах бесплатно вернуть к жизни смартфоны, вышедшие из строя после установки обновления с операционной системой Android 11. Павда, пока что не совсем понятно, в каких страх будет доступна такая услуга.
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