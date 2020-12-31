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Проблемы при обновлении смартфонов серии Mi A уже стали традицией, которую компания Xiaomi не стала нарушать и в 2020 году. Линейка включает четыре модели трёх поколений. Первую представили в 2017 году. Спустя год появилось второе поколение с версией Lite, а в прошлом году производитель явил миру хит продаж Xiaomi Mi A3.

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В течение всего 2020 года компания из Пекина пыталась обновить программное обеспечение до версии Android 10. Получалось у неё это с переменным успехом. Первые три апдейта оказались нерабочими. Затем вышло нормальное обновление. Однако, совсем скоро производитель по ошибке разослал прошивку для мексиканского сотового оператора на все смартфоны, и те разучились звонить.

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Сейчас Xiaomi Mi A3 получает операционную систему Android 11. И вновь компания начала с проблемных обновлений. Одиннадцатая ревизия «зелёного робота» пришла сразу в виде стабильной версии, пропустив публичное бета-тестирование. По большому счёту, Xiaomi просто немного сэкономила время, ведь даже тестовые программы не могут отсеять критические ошибки.

Размер обновления составляет 1,4 ГБ. Помимо актуальной версии программного обеспечения от Google апдейт принёс ещё несколько изменений, которые улучшают работу системы. Но сразу же после старта распространения прошивки китайская компания в Telegram-канале Xiaomi Global Community опубликовала сообщение, в котором просит не обновлять смартфон до Android 11, иначе он превратиться в «кирпич». Когда будет выпущен рабочий апдейт, пока что неизвестно.

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Напомним, что смартфоны серии Mi A отличаются отсутствием фирменной прошивки MIUI и работают на стоковой системе Android, хотя она немного отличается от той, что установлена в моделях Google Pixel. Xiaomi Mi A3 представили в середине прошлого года. Он получил процессор Snapdragon 665, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти.

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В девайсе установлен OLED-дисплей формата HD+ диагональю 6,09 дюйма со встроенным биометрическим сенсором. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, а основной – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4030 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу.

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В этом году стало известно, что серия Mi A заканчивается на третьем поколении. Возможно, причиной является именно проблема при обновлении программного обеспечения. Правда, сама китайская компания так и не подтвердила закрытие линейки. Поэтому есть небольшая вероятность, что Xiaomi Mi A3 получит преемника в будущем.