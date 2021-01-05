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AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет

Правда, здесь есть важный нюанс.
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Американская компания AMD уже несколько лет находится на подъёме, чему способствуют процессоры семейства Ryzen. По данным PassMark, впервые за 15 лет «красный» калифорнийский гигант обошёл на рынке настольных процессоров своего основного конкурента в лице Intel.

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Сразу отметим, что PassMark основывается на результатах ПК в тестах. Причём речь идёт только о компьютерах на базе операционной системы Windows. Поэтому реальная картинка может отличаться от представленной авторами программного обеспечения PassMark.

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Сейчас доля AMD составляет 50,8%. В свою очередь Intel занимает 49,2%. Последний раз подобная ситуация наблюдалась в далёком 2006 году. Тогда в первом квартале доля компании AMD составила 53,9%. Следовательно, доля Intel – 46,1%. Правда, 15 лет назад лидером AMD оставалась лишь в течение трёх месяцев. Сейчас у неё есть всё, чтобы задержаться на первой строчке подольше.

На рынке мобильных процессоров Intel продолжает доминировать с долей 83,8%. Здесь AMD занимает лишь 16,2%. В сегменте серверных процессоров «синий» гигант из Калифорнии не оставляет шансов конкуренту, занимая 98,6%.

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Если говорить обо всех процессорах, здесь лидером остаётся компания Intel. Её доля составляет 61,1%. При этом AMD заняла 38,9% рынка, а разница 22,2% является минимальной за последние 15 лет.

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