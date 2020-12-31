Xiaomi Redmi K11 Pro станет самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888
Компания Xiaomi летом 2018 года представила самый доступный в мире смартфон на 10-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 845. Им стал Pocophone F1 стоимостью от 300 долларов. В мае 2019 года она же выпустила самую дешёвую модель на 7-нм однокристальной системе Snapdragon 855 – Redmi K20 Pro стоимостью от 340 долларов.
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Самое доступное решение на Snapdragon 865 в этом году тоже презентовала Xiaomi. Оно называется Redmi K30S и стоит от 390 долларов. Как стало известно, именно эта китайская компания представит самый дешёвый смартфон на Snapdragon 888 в 2021 году.
Грядущая новинка будет называться Redmi K11 Pro, что немного странно, поскольку после 30-й серии должна пойти 40-я. Но нейминг устройств и Xiaomi – это отдельная история. Как бы там ни было, смартфон уже был замечен на просторах всемирной паутины. Фотографии не самого высокого качества демонстрируют девайс в защитном чехле. На одном из снимков запечатлена лицевая панель будущего флагмана, на которой мы видим круглое отверстие под фронтальную камеру вверху по центру.
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Помимо 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 смартфон получит основную камеру разрешением 108 Мп. Больше информации о Xiaomi Redmi K11 Pro пока что нет. Вместе с продвинутой версией по традиции должно появиться и стандартное издание. Ему обещают 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1000 и 64-мегапиксельный датчик изображения в главном модуле основной камеры. Дата анонса смартфонов пока что не уточняется.
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