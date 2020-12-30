Sony отгрузила 3,4 млн консолей PlayStation 5 за месяц
Аналитическое агентство Digitimes, ссылаясь на своих отраслевых источников, заявило, что за месяц с момента старта продаж японская компания Sony смогла отгрузить 3,4 млн консолей PlayStation 5. Таким образом, производителю из Токио удалось установить рекорд в истории игровых приставок PlayStation.
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В связи с запредельной популярностью новинки во всём мире консоль нового поколения страдает от дефицита. Время от времени в некоторых странах партнёры Sony выпускают в продажу небольшие партии игровой приставки, но распродаются они практически мгновенно.
В то же время японские розничные торговцы путём лотереи определяют счастливчиков, которые смогут купить PlayStation 5. Возможность приобрести игровую консоль нового поколения получает тот, кто вытаскивает выигрышный билет. При этом в одни руки продаётся только одна приставка.
По данным Digitimes, сейчас приоритетом для Sony является удовлетворение спроса в США, Канаде и Европе. Однако, уже с начала 2021 года японская компания приступит к решению вопроса дефицита новинки на рынках стран Азии.
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При этом нехватка игровых приставок сохранится и в следующем году, хотя за счёт расширения производства на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в 2021 году будет выпущено около 18 млн PlayStation 5. Напомним, именно мощностями TSMC выпускаются чипы для PS5. Также отмечается, что американский гигант AMD получил дополнительные производственные квоты на производство 7-нанометровых процессоров для приставок.
В завершение отметим, что Sony PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года в семи странах. В Европе, включая Россию, новинка дебютировала спустя неделю. Стоимость PS5 составила 499 евро/долларов и 46 999 рублей в зависимости от региона. Версию Digital Edition без оптического Blu-ray привода компания оценила в 399 евро/долларов и 37 999 рублей.
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